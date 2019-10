28 ottobre 2019- 10:06 Spidwit, il servizio ideale per aumentare la visibilità sui social

(Catania, 28 ottobre 2019) - Catania, 28 ottobre 2019. I social network sono uno strumento fondamentale per chi desidera raggiungeredegliobiettivi digitali, sia in termini di visibilità personale, sia in termini di valorizzazione dell’azienda e di incremento delle vendite di servizi e prodotti.

Non sempre si è in grado di raggiungere da soli gli obiettivi prefissati, per questo è stato creato il servizio Spidwit, che aiuta ad aumentare la visibilità sui social, permettendo agli utenti di sfruttare a proprio vantaggio diversi strumenti e puntare sugli argomenti di maggior interesse e più coerenti con la propria attività e con il target a cui si vuole mirare.

Sviluppato nel 2014 a Catania, questo tool all-in-one si è arricchito anno dopo anno di nuove funzionalità, fino a diventare uno strumento completo in grado di aiutare ad incrementare la visibilità in ambito digitale. Il servizio consente a clienti esperti e meno esperti di raggiungere obiettivi rilevanti: i primi potranno sfruttare a loro vantaggio le funzionalità aggiuntive per migliorare la strategia social, mentre i secondi potranno beneficiare di tutte le risorse necessarie per la creazione di una strategia digitale, così da poter muovere i primi passi in questo mondo.

Quali sono le funzioni di Spidwit?

I clienti che decideranno di affidarsi a Spidwit potranno godere innanzitutto di un ricco catalogo di oltre 50 argomenti differenti. In questo modo, i clienti potranno stabilire quali sono gli argomenti in tema con la loro attività e ricevere quotidianamente degli aggiornamenti, per conoscere i trend più interessanti e seguiti su cui puntare per incrementare la visibilità online.

Gli argomenti di tendenza sono individuati dallo speciale algoritmo del motore di ricerca del servizio. Tutti gli argomenti segnalati potranno essere pubblicati sui social immediatamente, oppure potranno anche essere messi da parte per una pubblicazione futura. I clienti avranno la possibilità di programmare le pubblicazioni per una gestione migliore della strategia digitale.

Oltre ad individuare i temi da trattare, il motore di ricerca intelligente del servizio si occupa anche di selezionare delle foto di qualità da utilizzare nelle pubblicazioni. Per una strategia digitale efficace non si può fare a meno delle foto di qualità: puntare sulla qualità è anche uno dei trucchi per aumentare la visibilità su Facebooke sugli altri social network.

Il servizio dispone anche di uno strumento per creare meme. Si è visto, infatti, che i meme possono diventare virali e dunque sarebbe un peccato non provare a sfruttarli nella propria strategia social: il meme giusto potrebbe creare valore ed essere ricondiviso migliaia di volte.

Tutti i contenuti possono essere rapidamente modificati per essere adattati perfettamente alla propria strategia e ai valori personali e/o dell’azienda. Grazie all’editor per immagini, le foto possono essere modificate e personalizzate in pochi minuti. È possibile, inoltre, sfruttare i modelli grafici disponibili e il cui catalogo è in costante aumento, perché ogni mese ne vengono aggiunti di nuovi.

Quanto costa questo servizio?

Spidwit può essere definito a tutti gli effetti un servizio freemium. È disponibile dunque una versione gratuita dalla quale poter partire per testare le funzioni di base del tool e per iniziare a notare i primi benefici in termini di visibilità online.

Dalla versione gratuita si può poi eventualmente passare alla versione a pagamento e acquistare uno dei piani di abbonamento disponibili per godere delle funzionalità aggiuntive.

Il costo dell’abbonamento varia a seconda del piano che si sceglie e va da un minimo di 9 euro al mese per l’account Light a un massimo di 69 euro al mese per il piano pensato per le agenzie web, che hanno bisogno di gestire una grande mole di contenuti – ci si può occupare contemporaneamente di quindici diverse aree tematiche e gestire fino a quaranta pagine social – che necessitano di tutti gli strumenti per ottenere dei risultati soddisfacenti per l’agenzia e per i suoi clienti.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.spidwit.com/

Progetto di: Spidwit SRL - Catania

Comunicato a cura di: Img Solutions srl