Standard Textile acquisisce l'azienda globale di lusso con sede in Italia del settore ospitalità con il marchio Mascioni Hotel Collection Brand

6 novembre 2018

- CINCINNATI, 6 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Standard Textile Co., Inc., azienda leader globale nei mercati dei tessuti per ospitalità e sanità, annuncia oggi di avere raggiunto un accordo per acquisire MASCIONI SPA, Italia, azienda globale che opera nel mondo dell'ospitalità, insieme al marchio Mascioni Hotel Collection. Il marchio Mascioni Hotel Collection commercializza prodotti per letti, bagni, tavole e spa per hotel di lusso in tutto il mondo. L'acquisizione delle attività aziendali globali dedicate all'ospitalità di Mascioni rappresenta un passo in avanti nella strategia di Standard Textile mirata all'espansione della propria posizione leader nel mercato dell'ospitalità globale e colloca l'azienda in una posizione ottima per una crescita futura.

Gary Heiman, Presidente e Amministratore Delegato di Standard Textile ha dichiarato, "Siamo molto soddisfatti dell'acquisizione delle attività aziendali per l'ospitalità di Mascioni. Il marchio Mascioni Hotel Collection racchiude notevoli capacità artigianali e l'arte innovativa di Mascioni, uno dei produttori leader italiani per il design e la finitura dei tessuti. Mascioni Hotel Collection amplia il nostro portafoglio di marchi per poter soddisfare le caratteristiche e i valori dei clienti attuali rappresentati da hotel di lusso."

Francesco Russo, Amministratore Delegato di Mascioni ha dichiarato, "Sin dalla fondazione di Mascioni nel 1957, l'azienda ha acquisito una solida reputazione a livello mondiale per la creazione di biancheria di lusso. Riteniamo che la solida rete di distribuzione di Standard Textile in Nord America e a livello globale acceleri la crescita delle attività aziendali legate all'ospitalità di Mascioni e del marchio Mascioni Hotel Collection."

Standard Textile ha dichiarato che ci sarà un accordo di design e fornitura con Mascioni SPA per fornire all'azienda l'opportunità di produrre prodotti attraverso Mascioni in Italia insieme all'infrastruttura di produzione globale di Standard Textile.

"Questa collaborazione e il controllo completo della nostra intera catena di fornitura ci consentono di innovare in ogni fase del processo, garantendo coerenza in termini di qualità e servizio superiori," ha dichiarato Heiman. "La Mascioni Hotel Collection offre alle proprietà di lusso i prodotti distinti desiderati dagli ospiti, supportati da una solida rete globale di produzione e distribuzione."

Heiman ha dichiarato che la Hotel Mascioni Collection continuerà a operare come marchio indipendente con sede a Cincinnati, Ohio. La chiusura della transazione è prevista per novembre 2018.

Standard Textile è entrata nel mercato dell'ospitalità con prodotti progettati in modo esclusivo per soddisfare le necessità e i desideri dei gestori di hotel, da quelli che offrono solo alcuni servizi a quelli che offrono servizi completi, di boutique hotel, hotel di lusso e di stile. La società fornisce la biancheria a molti dei maggiori e più noti marchi mondiali.

Standard Textile ha anche concluso un accordo di licenza con Mascioni SPA che concede a Standard Textile il diritto esclusivo di produrre, fare marketing e commercializzare prodotti con il marchio Mascioni nel mercato consumer statunitense.

Informazioni su Standard TextileFondata nel 1940, Standard Textile ha sviluppato una cultura fatta di innovazione, qualità, e servizio. Con oltre 80 brevetti, i suoi prodotti sono lavorati in modo da poter offrire durabilità, longevità e valore. Una società a integrazione verticale; Standard Textile è un fornitore globale leader di soluzioni totali per i mercati dei tessili istituzionali e del vestiario sfruttando il design e la produzione di tessuti e l'esperienza nel settore delle lavanderie, oltre all'infrastruttura globale, questa società è al servizio di clienti nei mercati della sanità, dell'ospitalità, di chi lavora in interni e dei mercati consumatori in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare standardtextile.com.

Informazioni su Mascioni

Da quasi 60 anni Mascioni viene considerato in tutto il mondo un marchio leader di settore per il design, la creazione e la produzione di prodotti tessili di qualità superiore. La Società opera principalmente nel settore dei tessuti per la casa, e fornisce produttori, rivenditori al dettaglio e organizzazioni istituzionali; vanta inoltre una presenza consolidata nei tessuti con alto contenuto tecnologico, come ad esempio le uniformi mimetiche.Mascioni, la cui sede è a Cuvio, Italia settentrionale, è una fabbrica modernissima che occupa una superficie di 65.000 metri quadri per la stampa, tinta e finitura di tessuti.

