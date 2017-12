STARS Token, una valuta digitale per gli sport, intende diventare un nuovo mezzo di scambio per i club calcistici a livello professionistico

7 dicembre 2017- 09:46

- Manchester City, Ajax, Roma e un consorzio di insider e di club calcistici potranno risparmiare milioni grazie a STARS Token, una valuta digitale emergente per gli sport mirata a rivoluzionare il mondo del calcio.

Sia i club che gli insider ritengono che STARS Token, una criptovaluta basata su Ethereum, incoraggerebbe trasparenza e responsabilizzazione altrimenti raramente viste nelle transazioni del calcio odierno.

La missione di STARS Token è di creare una struttura finanziaria trasparente in grado di sostenere la crescita ed evoluzione di valute digitali nell'ambito dei più di 40 miliardi di dollari dell'economia del calcio professionistico.

Daniel Taylor, Amministratore Delegato dello Stars Group, dice che il token, con l'adozione da parte di importanti club come il Manchester City, la quinta squadra di calcio al mondo per valore, rivoluzionerà l'economia del calcio apportando sia risparmi nei costi e benefici per i tifosi.

"La corruzione esiste grazie alla mancanza di trasparenza. Una gestione inefficiente e costosi trasferimenti dei giocatori hanno tutti effetto a valle, con conseguente aumento dei prezzi di biglietti, maglie e delle bevande vendute nell'intervallo", ha detto Taylor.

Taylor, un ex calciatore professionista, dice che STARS Token offrirà ai tifosi di qualsiasi livello socioeconomico la possibilità di acquistare token dalla loro squadra del cuore, diventando così più legati alla squadra preferita.

"Vogliamo offrire ai tifosi del calcio la capacità di transazioni uniformi in quello che prevediamo sarà il futuro del commercio sportivo. La tecnologia blockchain offre un meccanismo per interagire con i tifosi di tutto il mondo in un modo nuovo ed interessante", ha dichiarato.

L'utilizzo da parte di tifosi di STARS Token sostituirà l'attuale infrastruttura di servizi terzi utilizzata da molti club per la vendita di biglietti e la commercializzazione di oggetti che riportano l'emblema della squadra.

La domanda è spinta dalla crescente utilizzazione e la crescita e le fluttuazioni dei prezzi saranno un sottoprodotto dell'economia calcistica.

Un vantaggio addizionale è che il monitoraggio delle transazioni giornaliere dei club, che operano in paesi diversi, con valute e lingua diverse, sarà molto più facile, dato che ora ci sarebbe una sola valuta, lo STARS Token.

"La piattaforma STARS Token allineerà gli incentivi di club, giocatori e tifosi, rivoluzionando l'economia del calcio", ha detto George Kazianis, Presidente dello Stars Group.

Stars Group IO Limited, società controllata di Only4Stars, ha l'obiettivo di diventare il principale conglomerato di proprietà nel mondo del calcio tramite l'acquisizione di club calcistici specificamente selezionati in campionati selezionati oculatamente, che offrono sviluppo di livello superiore, proficue opportunità d'uscita per i giocatori, basso prezzo per l'acquisizione dei club, attività materiali quali stadi e campi d'allenamento e tifosi appassionati. Ciascun club sotto allo Stars Group sarà gestito in base a un piano unificato, sul modello di quelli dell'Ajax Amsterdam e del Manchester City Football Group, in modo da garantire chiarezza, trasparenza e potere ai settori tecnici e operativi di ciascun club. Inoltre, ciascun club sarà in grado di sfruttare la forza collettiva dello Stars Group per individuare talenti, sponsorship, branding e un database di giocatori e squadre.

I consulenti dello Stars Group comprendono ex giocatori come Hristo Stoichkov, Jan Olde Riekerink, Vasilis Torosidis e George Boateng.

È possibile acquistare STARS Token con ETH e BTC su Starsgroup.io

Per maggiori informazioni sullo Stars Group e la STARS Token ICO: http://starsgroup.io/

Contatto: Austin Henri, EMAIL:pr@starsgroup.io