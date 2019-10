30 ottobre 2019- 09:33 STEF Italia: i servizi di logistica per l’agroalimentare

(Roma, 30 Ottobre 2019) - Roma, 30 Ottobre 2019. Il trasporto delle merci atemperatura controllata è un’esigenza che riguarda in particolare il settore agroalimentare, un ambito in cui sono necessarie soluzioni di logistica e di movimentazione delle merci mirate e personalizzate, al fine di garantire un corretto e costante mantenimento della catena del freddo e, di conseguenza, la perfetta conservazione di ogni prodotto.

STEF Italia, impresa specializzata nei servizi di logistica e trasporto a temperatura controllata, si rivela quindi la scelta ideale per tutte quelle aziende che desiderino disporre di un servizio accurato, personalizzato e completo e di un partner in grado di offrire soluzioni su misura e di qualità elevata.

L’attività di STEF non si limita al lavoro di stoccaggio, imballaggio e trasporto via terra, ma garantisce la presenza di un’ampia rete logistica a temperatura controllata e si avvale di sistemi informatici dedicati, offrendo la massima flessibilità e adattabilità del proprio servizio, in relazione alle specifiche esigenze del cliente. Grazie al rispetto di norme e regolamenti e alla capacità di rimanere costantemente aggiornati nelle procedure e nell’attività quotidiana, l’azienda ha conseguito importanti certificazioni che ne confermano l’alto livello di servizio.

Soluzioni su misura per il settore agroalimentare

La significativa esperienza e la profonda conoscenza di quelle che sono le richieste di un mercato in continua evoluzione, rendono STEF Italia l’impresa di trasporti e logistica più adatta per le aziende che necessitino di rapidità ed efficienza, ma anche della massima precisione e attenzione nel controllo della temperatura durante tutte le fasi di movimentazione delle merci.

I servizi di logistica a temperatura controllata proposti da STEF si rivolgono al settore agroalimentare, offrendo soluzioni estremamente versatili grazie alle oltre 30 filiali che garantiscono la massima rapidità nel trasporto via terra e la possibilità della consegna quotidiana su tutto il territorio nazionale. Il servizio si rivolge alle piccole e alle grandi realtà aziendali dell’industria alimentare, ma anche a quelle del settore della ristorazione e della grande distribuzione.

Una temperatura perfetta per ogni tipo di prodotto

Quando si parla di temperatura controllata, STEF Italia intende la sua corretta gestione in tutte le fasi di stoccaggio e trasporto per ogni diverso prodotto. La maggior parte degli alimenti freschi richiede una temperatura intorno ai 4° C, equivalente a quella di un normale frigorifero; tuttavia, esistono anche prodotti termosensibili che necessitano di temperature più elevate, comprese tra i 15° C e i 18° C, oltre ai prodotti surgelati, che richiedono invece una temperatura molto bassa, compresa tra i -18° C e i -25° C.

Ognuna di queste categorie richiede necessariamente che trasporto e movimentazione delle merci rispettino sempre la temperatura ideale, al fine di garantire la conservazione dei prodotti e non comprometterne la qualità e le caratteristiche nutritive. STEF, grazie alla perfetta organizzazione tra punti di consegna e aree di stoccaggio, è in grado di organizzare il trasporto via terra, mantenendo costantemente la temperatura necessaria per assicurare l’integrità e la conservazione di ogni singolo prodotto.

La presenza sia delle grandi aree di raccolta e stoccaggio che di numerosi punti di consegna distribuiti sul territorio italiano permette a STEF di rispondere alle necessità dei grandi centri di distribuzione ma anche dei piccoli esercizi commerciali situati nei centri storici e nei borghi di dimensioni limitate.

Dal trasporto nazionale alla distribuzione su territorio internazionale

L’ampio network di filiali e punti di raccolta merci presenti in Europa ha permesso all’azienda, grazie a STEF International, di distinguersi nel trasporto su gomma a temperatura controllata anche sul piano europeo, sempre con la garanzia della rapida consegna e spedizione delle merci.

Inoltre, grazie alla collaborazione con gli spedizionieri degli aeroporti di Malpensa e Fiumicino, STEF provvede anche ad organizzare spedizioni intercontinentali, consegnando le merci direttamente a uno dei due aeroporti di riferimento: i prodotti presi in carico da STEF, infatti, vengono affidati dal Gruppo agli spedizionieri aeroportuali partner di STEF, che provvedono a effettuare le spedizioni in tutto il mondo.

