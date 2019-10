29 ottobre 2019- 09:31 Su Motoabbigliamento.it i migliori brand dei caschi moto: la guida all’acquisto

(Milano, 29 ottobre 2019) - Milano, 29 ottobre 2019. È elettrizzante il piacere di un bel giro in moto, soprattutto quando si rimonta in sella dopo qualche tempo. Occasionale o quattro stagioni, il motociclista responsabile presta sempre attenzione alla sicurezza: pochi centimetri, del resto, lo separano dall’asfalto. E i caschi per motosono la chiave per vivere con serenità le due ruote. Sì, ma quale scegliere?

A questa domanda in molti non danno una risposta del tutto consapevole. L’acquisto andrebbe inteso solo come l’ultimo passaggio di un processo che parte dall’analisi delle esigenze individuali. A seconda dell’uso della moto, va selezionata la tipologia di casco.

Se la scelta ricade su un casco jet, l’utilizzo dovrebbe concentrarsi in ambito cittadino, ma anche turistico. Optando invece per il casco integrale, il motociclista può contare su una elevata protezione e, nel caso di prodotti composti da particolari materiali, su silenziosità e buone doti aereodinamiche.

I caschi integrali sono essenziali nell’uso in pista e si rivelano efficaci per viaggi di lunga percorrenza. Ma sono preziosi anche per quanti si muovono nei tragitti di ogni giorno e pretendono un’ottima protezione.

La terza alternativa è il casco modulare che dispone di mentoniera apribile o removibile. A quale tipo di utilizzo corrisponde? Principalmente è interessato l’impiego per finalità turistiche e nelle cornici cittadine.

I prodotti con duplice omologazione P/J consentono un uso sia nella variante aperta, che riproduce l’esperienza di un casco jet, che in quella chiusa, per una maggiore protezione.

Nelle operazioni di scrematura delle offerte, sono pertinenti altri fattori chiave come la tipologia di visiera, chiusura e le soluzioni adottate per l’imbottitura e la ventilazione.

Caschi moto su Motoabbigliamento.it, un catalogo di 15.000 articoli e spedizione gratuita

Ma dove acquistare il casco più calzante rispetto alle proprie esigenze? Motoabbigliamento.it propone un catalogo composto da 15.000 articoli, in cui figurano i migliori brand del mercato e distribuzioni esclusive, come la collezione Befast e Carburo. Da oltre 10 anni è leader in Italia nella vendita di abbigliamento e accessori per moto.

Il cliente di Motoabbigliamento.it si avvale di spedizioni gratuite, contrassegno gratis nonché cambio e reso facile e a costo zero. A queste prerogative si aggiunge la presenza sul territorio: sono 13, ma in continua crescita, i punti vendita, distribuiti in Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia e Lazio.

Ogni persona che lavora in Motoabbigliamento.it è animata dalla passione per le due ruote e guidata dal profondo rispetto per il cliente. È questo mix di fattori che ha condotto al conseguimento di importanti risultati e alimenta l’attuale processo di sviluppo.

Gli investimenti, sostenuti ogni anno, non interessano esclusivamente il portato tecnologico della proposta, ma anche la logistica, il customer care e quant’altro concorra all’eccellenza del servizio.

