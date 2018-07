9 luglio 2018- 12:32 Suning collabora con il terzo Salone del Mobile. Milano Shanghai per promuovere l'eccellenza del design per una vita migliore

- In qualità non solo di Omni-channel Smart Retailer dedicata a tutte le categorie , ma anche come fornitore di soluzioni per la casa intelligente, Suning fornirà supporti e idee diversificati a progettisti e produttori di mobili per esplorare congiuntamente il mercato cinese e creare soluzioni intelligenti e personalizzati per le esigenze della vita domestica delle abitazioni dei clienti locali.

"Nell'ultimi anni, Salone del Mobile. Milano ha puntato a portare le eccellenze dell'industria manifatturiera italiana nel mercato cinese. Avvicinando sempre di più le nostre due culture, possiamo raggiungere una migliore ispirazione di progettazione, migliorare i nostri progetti di alta qualità e rafforzare maggiormente il fascino della manifattura italiana," ha detto Claudio Luti, Presidente di Milan International Furniture Fair. E ha aggiunto "Il mercato cinese si sta sviluppando rapidamente con il desiderio e l'impegno di produrre prodotti di alta qualità. Pertanto, il Milan International Furniture Fair offre un'opportunità a tutte le aziende che vogliono stabilire e consolidare relazioni commerciali con la Cina."

L'esposizione sarà suddivisa in due sezioni, Design e xLux. L'area Design sarà dedicata ai prodotti living funzionali dall'aspetto rifinito, e l'area xLux mostrerà una fusione di progetti dall'eleganza classica con caratteristiche contemporanee. Oltre alla mostra, ci sarà un momento di condivisione del settore attraverso delle "Master class" e il "Salon Satellite Shanghai", un evento satellite per i designer under 35.

Suning, dopo aver ricevuto elogi per il concetto di 'ZaoJi' (Reaching the Pinnacle of Experience – Raggiungere l'apice dell'esperienza) e per la collaborazione con la leggendaria squadra di calcio italiana F.C. Internazionale Milano (Inter) in occasione della Milan Design Week di quest'anno, incoraggia la collaborazione per costruire legami con la comunità internazionale del design.

Steven Zhang, Presidente di Suning International, ha dichiarato, "Suning si dedica ad esplorare nuovi modi di creare prodotti e servizi più raffinati e personalizzati per i consumatori di tutto il mondo. Promuovere partenariati con i maggiori eventi di design come il Salone del Mobile.Milano aiuterà a rafforzare ulteriormente il ponte tra i mercati esteri di alta qualità come l'Italia e la Cina, a promuovere un dialogo industriale internazionale più efficace e ad apportare soluzioni migliori, prodotti di alta qualità e esperienze di vita ai consumatori."

Durante la conferenza stampa del Salone del Mobile.Milano Shanghai che si è tenuta presso l'Ambasciata italiana a Pechino, l'Ambasciatore italiano in Cina, Ettore Sequi ha fatto notare "In linea con i cambiamenti che il Paese sta vivendo, il mercato cinese punta sempre più sulla qualità dei beni di consumo. Secondo gli ultimissimi dati, i design e i fornitori italiani sono sempre più apprezzati dai consumatori cinesi, grazie alla loro straordinaria alta qualità e alla loro attenzione verso l'innovazione."

Suning esplora costantemente i modi di fornire innovazione e migliorare le esperienze dei clienti. Lavorare su ciò che è tecnologicamente possibile e cercare la cooperazione con le marche mondiali di design di prima linea contribuirà a raggiungere questo obiettivo e soddisfare la domanda di un mercato di consumo in continuo aggiornamento in Cina.

Informazioni su Suning

Fondata nel 1990, Suning è una delle principali imprese commerciali in Cina con due società pubbliche rispettivamente in Cina e in Giappone. Nel 2017, Suning Holding si è posizionata al secondo posto tra le prime 500 aziende private in Cina con un fatturato annuo di 65,7 miliardi di dollari (412,95 miliardi di RMB). Con la missione di "guidare l'ecosistema attraverso i settori creando qualità di vita eccellente per tutti", Suning ha rafforzato e ampliato il suo core business attraverso otto diversi settori verticali: Retail(Suning.com), Logistica, Servizi finanziari, Tecnologia, Real Estate, Media&Entertainment, Sport, e Investimenti, tra cui Suning.com è stata inserita nell'elenco 2017 di Fortune Global 500.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.suningholdings.com .

