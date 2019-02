25 febbraio 2019- 18:27 Supermicro amplia il portafoglio di prodotti edge intelligenti per soddisfare le esigenze delle tecnologie emergenti di Intelligenza Artificiale e 5G

- BARCELLONA, Spagna, 25 febbraio 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), azienda leader mondiale per le soluzioni di calcolo, storage e di rete e le tecnologie di calcolo ecologiche, ha annunciato oggi che la società sta lanciando nuovi sistemi edge realizzati per i carichi di lavoro generati dall'intelligenza artificiale (IA) e 5G.

La crescita impressionante dei dati generati dai dispositivi edge pone una serie di sfide per le organizzazioni, tra cui la congestione dell'ampiezza di banda, la mancanza di scalabilità, ritardi nelle elaborazioni, sicurezza e integrità dei dati, e problemi di conformità e privacy. I nuovi server edge di Supermicro mirano a trasformare le grandi aziende e mettere a loro disposizione connettività intelligente dai dispositivi IoT al cloud.

Questa nuove piattaforme edge basate sui server Supermicro con supporto opzionale per schede Intel® Programmable Acceleration FPGA o acceleratori grafici offrono elaborazione locale e processi inferenziali per IA, facendo convergere edge e cloud in una piattaforma per l'elaborazione dei dati senza soluzione di continuità. Queste piattaforme aiutano a eliminare la complessità, ad accelerare le distribuzioni, e sollevano gli sviluppatori in modo che possano concentrarsi sulla logica aziendale che che alimenta le applicazioni e i servizi IoT.

"Supermicro è impegnata ad aiutare le società a rendere più moderna l'infrastrutture dei loro data center ed edge in modo da consentirgli di analizzare i dati in tempo reale nell'ambito della loro offerta di competenze di base e quale vantaggio aziendale," ha dichiarato Charles Liang, presidente e Amministratore Delegato di Supermicro. "Sfruttando le piattaforme avanzate ottimizzate per IA e per la tecnologia edge, queste nuove soluzioni edge aiutano le grandi aziende a elaborare grandi volumi di dati, aumentano l'affidabilità, riducono la latenza, e rendono sicure le connessioni."

Grazie alle caratteristiche di elevata affidabilità, disponibilità e capacità di manutenzione (RAS) disponibili nel nuovo dispositivo con ridotta alimentazione e ultra-denso, 1019D-16C-FHN13TP di Supermicro e dei sistemi 1019D-FRN5TP che sono piattaforme basate su processori Intel® Xeon® D-2100 che offrono calcolo bilanciato, IA, storage e possibilità di collegamento in rete per Intelligent Edge. Con supporto fino a 37 LAN che comprendono porte RJ45 e SFP, questi sistemi compatti con profondità di 38,1 cm offrono le soluzioni migliori ottimizzate per i carichi di lavoro e una disponibilità di lunga durata con possibilità di avere fino a 16 processori core, con memoria a quattro canali fino a 512GB DDR4 funzionante a 2400MHz, fino a quattro porte 10GbE LAN con supporto RDMA, e sono disponibili con motore integrato Intel® Quick Assist Technology per accelerazione per codifica/crittografia/decrittaggio e opzioni per espansione dello storage interno tra cui supporto per mini-PCIe, M.2 e NVMe oltre a supporto per più schede FPGA e di accelerazione GPU per i processi di inferenza per IA.

Oltre a introdurre la IA sull'Edge, queste nuove soluzioni Supermicro basate su server offrono un valore eccezionale per un gran numero di settori tra cui il manifatturiero, la vendita al dettaglio, petrolio e gas, sanità, e città intelligenti.

Con la crescita incredibile e l'innovazione nel settore dei dispositivi Mobile e IoT, ci sono milioni di dispositivi e sensori intelligenti che vengono aggiunti ogni giorno. Di conseguenza stiamo assistendo a un'esplosione sia nell'uso del mobile che nella creazione dei dati. Supermicro riconosce questa opportunità per fornire soluzioni ottimizzate ed efficienti non solo per "intelligent edge," ma anche un'integrazione senza soluzione di continuità dall'edge al cloud.

Per poter vedere dal vivo queste soluzioni innovative, visitate lo stand di Supermicro in una di queste fiere: Mobile World Congress 2019 a Barcellona, Spagna, 25-28 febbraio, stand n. 5J70, Hall 5; Embedded World 2019 a Norimberga, Germania, 26-28 febbraio, stand 3A-510; RSA Conference 2019 a San Francisco, California, 4-8 marzo, stand 157.

Per ulteriori informazioni sulla linea completa di soluzioni a blocco costruttivo integrato di Supermicro visitare www.supermicro.com/Embedded o scaricare la Brochure sulle soluzioni integrate.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.SupermicroSupermicro®, innovatore leader di tecnologie di server ad alta efficienza e a prestazioni elevate è un fornitore primario di server avanzati Building Block Solutions® per centri dati, Cloud Computing, infrastrutture IT di grandi aziende, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati in tutto il mondo. Supermicro è impegnata nel rispetto dell'ambiente con l'iniziativa "We Keep IT Green®" fornendo ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico ed ecologiche disponibili sul mercato.

