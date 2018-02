Supermicro espande il portafoglio di applicazioni edge computing e di rete con le nuove soluzioni SoC a elevata densità

8 febbraio 2018- 10:44

- SAN JOSE, California, 8 febbraio 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), azienda leader globale per le soluzioni informatiche aziendali, per lo storage, il collegamento in rete e per soluzioni tecnologiche rispettose dell'ambiente, ha annunciato oggi l'aggiunta di diversi prodotti nuovi al suo portafoglio di applicazioni edge computing e di rete basate sul nuovo processore Intel® Xeon® D-2100 SoC (System-on-a-Chip).

Sfruttando la sua grande esperienza nella tecnologia server, Supermicro propone ai clienti una delle prime soluzioni Intel® Xeon® D-2100 System-on-a-Chip (SoC) basate su processore. Le schede madre della serie X11SDV della società offrono l'ottimizzazione dell'infrastruttura combinando le prestazioni e l'intelligenza avanzata dei processori Intel® Xeon® in un system-on-a-chip denso e a basso consumo. Supermicro sta introducendo sul mercato un'ampia gamma di nuovi sistemi che includono i sistemi integrati compatti, sistemi integrati per montaggio su rack, oltre ai sistemi multi nodo MicroCloud e SuperBlade.

Con caratteristiche di affidabilità di classe server, disponibilità e manutenzione (RAS) ora disponibili in un dispositivo ultra denso a basso consumo, le piattaforme Supermicro X11SDV offrono calcolo e storage bilanciati per le applicazioni edge computing e di rete intelligenti. Questi blocchi costruttivi della tecnologia avanzata offrono le migliori soluzioni ottimizzate per i carichi di lavoro e una disponibilità nel tempo grazie alla famiglia di processori Intel® Xeon® D-2100, disponibile con fino a 18 processori core, fino a 512GB di memoria DDR4 a quattro canali operativa a 2666MHz, fino a quattro porte 10GbE LAN con supporto RDMA, disponibile inoltre con motore di accelerazione di cripto/crittografia/decrittografia di Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) integrato e possibilità di espansione dello storage interno tra cui il supporto mini-PCIe, M.2 e NVMe.

"Queste nuove tecnologie a blocchi costruttivi integrati di Supermicro offrono tecnologie avanzate e prestazioni in un'architettura di tipo system-on-a-chip densa e a basso consumo, che estende l'intelligenza ai datacenter e network edge," ha dichiarato Charles Liang, Presidente e Amministratore Delegato di Supermicro. "Con la vasta crescita dei dati derivante da carichi di lavoro attraverso applicazioni integrate in tutto il mondo, Supermicro continua a dedicarsi allo sviluppo di soluzioni di storage e di rete, server compatti e gateway IoT potenti, agili e scalabili che offrono i migliori ecosistemi avanzati per rendere più semplice l'implementazione e la scalabilità aperta."

Il nuovo SYS-E300-9D di Supermicro è un sistema integrato compatto che si adatta perfettamente alle seguenti applicazioni: applicazioni per la sicurezza della rete, SD-WAN, controller vCPE e server di edge computing NFV. Basato sulla scheda madre X11SDV-4C-TLN2F mini-ITX di Supermicro con quattro core, Intel Xeon D-2123IT SoC da 60-watt, questo sistema supporta fino a 512GB di memoria, due porte 10GbE RJ45, quattro porte USB e un disco rigido SATA/SAS, SSD o NVMe SSD.

Il nuovo SYS-5019D-FN8TP è un sistema integrato compatto (meno di 10" di profondità) per il montaggio su rack 1U ideale per applicazioni cloud e di virtualizzazione, applicazioni di rete e integrate. Grazie alla scheda madre X11SDV-8C-TP8F flex-ATX di Supermicro e al supporto per otto core, Intel Xeon D-2146NT SoC da 80-watt, questo sistema potente e dall'ingombro ridotto con crittografia e compressione Intel QAT integrata supporta fino a 512GB di memoria, quattro porte GbE RJ45, due 10GbE SFP+ e due porte 10GbE RJ45, due porte USB 3.0, quattro dischi rigidi SATA/SAS da 2.5" interni o SSD, e possibilità di espansione dello storage interno incluso il supporto per mini-PCIe, M.2 e NVMe.

Per maggiori dettagli sulle soluzioni basate su processore Xeon SoC di Supermicro, visitare https://www.supermicro.com/products/nfo/Xeon-D.cfm

Per ulteriori informazioni sulla linea completa di soluzioni a blocco costruttivo integrato di Supermicro visitare www.supermicro.com/Embedded o scaricare la Brochure sulle soluzioni integrate.

Supermicro sta introducendo due nuovi server MicroCloud basati sui nuovi processori. Perfetti per il calcolo su cloud, server su web dinamico, hosting dedicato, rete di distribuzione dei contenuti, cache della memoria e applicazioni di livello aziendale, questi sistemi supportano otto nodi server sostituibili a caldo in un telaio 3U con porta di gestione centralizzata del server IPMI. Il SYS-5039MD8-H8TNR dispone di 8 core, Intel Xeon D-2141i SoC da 65-watt, mentre il nuovo SYS-5039MD18-H8TNR dispone di 18 core, Intel Xeon D-2191 SoC da 86-watt. Ciascun nodo server per questi sistemi MicroCloud supporta fino a 512GB di memoria ECC, uno slot di espansione PCI-E 3.0 x16, due unità di storage ibride che supportano U.2 NVMe/SATA3, due connettori M.2 NVMe/SATA3 e due porte GbE.

I telai 4U/8U SuperBlade di Supermicro presentano server blade che supportano i nuovi processori Intel Xeon D-2100 System-on-a-Chip (SoC), incluso il processore a 18 core D-2191 oltre al processore a 16 core D2187NT con crittografia/compressione 100G. Il server blade supporta fino a 512GB di memoria DDR4, unità U.2 NVMe/SATA da 2.5" sostituibili a caldo, M.2 NVMe, 25Gb\10Gb Ethernet e 100G Intel® Omni-Path (OPA) o 100G EDR InfiniBand. I moduli di gestione ridondanti del telaio (CMM) con strumenti di gestione IPMI standard di settore, switch a prestazioni elevate, alimentatori integrati e ventole di raffreddamento, e i moduli BBP (Backup batteria) rendono questa soluzione blade all-in-one ideale per datacenter e applicazioni cloud.

Per informazioni complete sui prodotti Supermicro, visitare www.supermicro.com.

Seguite Supermicro su Facebook e Twitter per ricevere le notizie e gli annunci più recenti.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)Supermicro® (NASDAQ: SMCI), innovatore leader di tecnologie per server ad alta efficienza e a prestazioni elevate è un fornitore primario di server avanzati Building Block Solutions® per centri dati, Cloud Computing, infrastrutture IT di grandi aziende, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati in tutto il mondo. Supermicro è impegnata nel rispetto dell'ambiente con l'iniziativa "We Keep IT Green®" fornendo ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico ed ecologiche disponibili sul mercato.

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati di Super Micro Computer, Inc.

Intel e Xeon sono marchi registrati della Intel Corporation negli Stati Uniti e in altre nazioni.

Tutti gli altri marchi, nomi, marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/639192/Supermicro_Intel_Xeon_D_2100_SoC_solutions.jpg