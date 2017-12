Supermicro espande il suo portafoglio di soluzioni enterprise con il nuovo SuperServer scalabile certificato per SAP HANA®

7 dicembre 2017- 16:52

- SAN JOSE, California, 7 dicembre 2017 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), un leader mondiale nell'elaborazione enterprise, nelle soluzioni di rete, nella tecnologia di elaborazione verde e partner tecnologico mondiale di SAP, ha annunciato oggi che il suo recentissimo SuperServer a 4 socket 2U (2049U-TR4), che supporta i processori scalabili dalle massime prestazioni Intel® Xeon®, la massima memoria e l'archiviazione SSD interamente flash è stato certificato per l'utilizzo della piattaforma SAP HANA®*. Il SuperServer 2049U-TR4 per SAP HANA assiste i clienti, offrendo un esclusivo sistema a nodo singolo scalabile basato su specifiche hardware ben definite per soddisfare i requisiti di prestazioni più esigenti della tecnologia in-memory di SAP HANA.

"Combinando le nostre capacità di offerta di tecnologie di server ad alte prestazioni ed alta efficienza, l'innovazione, le soluzioni di elaborazione complete verdi per i data center e il cloud computing con le capacità di elaborazione in-memory di SAP HANA, Supermicro SuperServer 2049U-TR4 per SAP HANA offre ai clienti una soluzione pre-assemblata, pre-installata, pre-configurata, standardizzata e altamente ottimizzata per database e applicazioni mission-critical basati su SAP HANA", ha affermato Charles Liang, Presidente e Amministratore delegato di Supermicro. "La certificazione di SAP HANA è un'aggiunta fondamentale al nostro portafoglio di soluzioni, che consente ulteriormente a Supermicro di implementare e sostenere innovative soluzioni mission-critical per i requisiti dei clienti enterprise più esigenti".

Supermicro collabora con SAP per portare questo ricco portafoglio di soluzioni di elaborazione in scala open cloud ai clienti enterprise che intendono passare dai tradizionali sistemi proprietari dai costi elevati ad architetture software aperte e dai costi ottimizzati. A supporto di questa collaborazione Supermicro si è recentemente unito al programma di partner tecnologici globali di SAP.

SAP HANA combina le capacità delle piattaforme applicative, di elaborazione dati e dei database in-memory. La piattaforma offre librerie per le analisi predittive, di pianificazione, di elaborazione di testi, spaziali e aziendali. L'offerta di capacità avanzate come l'analisi predittiva dei testi, l'elaborazione spaziale e la virtualizzazione dei dati nella stessa architettura, semplifica ulteriormente lo sviluppo e l'elaborazione delle applicazioni fra tutte le sorgenti e le strutture di big data. Questo fa di SAP HANA una piattaforma particolarmente idonea alla costruzione e implementazione di applicazioni e analisi in tempo reale di prossima generazione.

La nuova soluzione certificata SAP agisce da complemento per le soluzioni esistenti di Supermicro per la piattaforma tecnologica SAP NetWeaver® e facilita la transizione dei clienti a SAP HANA e SAP S/4HANA®. Supermicro ha certificato il suo intero portafoglio di soluzioni server e di archiviazione per il supporto alla piattaforma tecnologica SAP NetWeaver® basata su Linux. Progettate per le imprese che richiedono l'efficienza operativa più elevata e le massime prestazioni, tutte queste soluzioni SuperServer di Supermicro sono pronte alle applicazioni SAP basate sulla piattaforma tecnologica NetWeaver come SAP ECC, SAP BW e SAP CRM, sia come server di applicazioni o database in una configurazione SAP a due o tre livelli.

Supermicro intende continuare ad espandere il suo portafoglio di sistemi certificati SAP HANA nella prima metà del 2018, fra cui una soluzione scalabile a 8 socket basata su SuperServer 7089P-TR4 e una soluzione a 4 socket basata sulla sua SuperBlade®.

Per informazioni più dettagliate sul portafoglio Supermicro di soluzioni certificate SAP, visitare https://www.supermicro.com/solutions/sap/.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)Supermicro® (NASDAQ: SMCI), innovatore leader di tecnologie di server ad alta efficienza e a prestazioni elevate, è uno dei principali fornitori di server avanzati Building Block Solutions® per centri dati, cloud computing, infrastrutture IT di grandi aziende, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati in tutto il mondo. Supermicro è impegnata nel rispetto dell'ambiente con l'iniziativa "We Keep IT Green®" e fornisce ai clienti le soluzioni a più alta efficienza energetica ed ecologiche disponibili sul mercato.

*La certificazione conferma l'esistenza di funzioni del prodotto nel rispetto delle procedure di certificazione SAP. Non garantisce l'assenza di errori nel prodotto.

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions, SuperBlade e We Keep IT Green sono marchi e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Intel e Xeon sono marchi o marchi registrati di Intel Corp. negli Stati Uniti e in altri paesi.

SAP, SAP HANA, SAP NetWeaver, SAP S/4HANA e tutti i logo di SAP sono marchi o marchi registrati di SAP SE in Germania e in diversi altri paesi.

Tutti gli altri nomi di prodotti e servizi citati sono marchi delle rispettive aziende.

SMCI-F

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/616640/Super_Micro_Computer___SAP_HANA.jpg