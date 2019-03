18 marzo 2019- 14:35 Supermicro offre un portafoglio end-to-end di sistemi GPU NVIDIA

- SAN JOSE, California, 18 marzo 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), azienda leader globale per le soluzioni informatiche aziendali, per lo storage, il collegamento in rete e per soluzioni tecnologiche rispettose dell'ambiente, presenterà il portafoglio di server GPU NVIDIA® GPU più completo del settore al GPU Technology Conference (GTC) 2019 al San Jose Convention Center, Stand n.829 dal 18 al 21 marzo.

Sfruttando la tecnologia GPU NVIDIA unita all'esperienza nel campo dell'ingegneria dei sistemi di Supermicro per progettare i sistemi server più avanzati, Supermicro offre al settore un portafoglio completo di sistemi GPU NVIDIA. Da NVIDIA Tesla®, Quadro® e GRID® all'architettura server NVIDIA HGX-2, Supermicro offre SuperServer ottimizzati per una gamma completa di segmenti di mercato e applicazioni, inclusi VDI, visualizzazione professionale, transcodifica, IoT, HPC, inferenza AI e deep learning.

"Il nostro portafoglio di sistemi leader di settore, ottimizzato per le GPU NVIDIA, continua a crescere in maniera sempre più decisa mentre Supermicro produce server GPU innovativi per soddisfare la sempre maggiore elevata richiesta del mercato per una vasta gamma di soluzioni AI," ha dichiarato Charles Liang, Presidente e Amministratore Delegato di Supermicro. "Grazie all'ottimizzazione dei design dei server per sfruttare appieno le GPU Tensor Core più recenti di NVIDIA, i nostri server GPU non solo ottengono il massimo delle prestazioni e dell'efficienza a livello server, ma offrono anche la scelta più flessibile di funzioni che includono le più avanzate opzioni di rete e storage."

"I clienti enterprise noteranno un grande miglioramento nelle prestazioni e nell'efficienza grazie alle GPU Tensor Core di NVIDIA alloggiate nei SuperServer a GPU ottimizzata di Supermicro," ha dichiarato Ian Buck, Vice Presidente e Direttore Generale di Accelerated Computing in NVIDIA. "Tali server offrono velocità estremamente elevate per i carichi di lavoro AI che richiedono calcoli molto intensivi, riducendo allo stesso tempo i consumi energetici."

Inferenza AI

Per affrontare il mercato in rapida crescita dell'inferenza con elevati flussi di dati sostenuto da tecnologie quali il 5G, le Città Intelligenti e i dispositivi IOT che generano grandi quantità di dati e richiedono decisioni in tempo reale, il nuovo SuperServer 6049GP-TRT di Supermicro offre le prestazioni superiori richieste per scalare rapidamente la tecnologia della moderna AI. Per raggiungere densità e prestazioni massime dalla GPU, questo server 4U supporta fino a 20 GPU Tensor Core NVIDIA T4, tre terabyte di memoria e 24 unità sostituibili a caldo da 3.5". Inoltre, questo sistema è dotato anche di quattro alimentatori ridondati (2+2) da 2000 watt con livello di efficienza Titanio per aiutare a ottimizzare l'efficienza energetica, il tempo in attività e la capacità di eseguire la manutenzione.

NVIDIA T4 è la GPU più efficiente al mondo per la sovralimentazione dei server enterprise tradizionali per una gamma completa di applicazioni accelerate, inclusi i carichi di lavoro di addestramento AI, inferenza e machine learning. I clienti enterprise potranno trarre vantaggio da un aumento eccezionale in termini di velocità di trasmissione, utilizzo ed efficienza energetica dato dalle GPU NVIDIA T4 nei nuovi server a densità elevata di Supermicro.

Supermicro dispone di una intera famiglia di sistemi GPU di tipo 4U che supportano la ultra efficienza di NVDIA T4 che è ideata per accelerare l'apprendimento deep learning, i carichi di lavoro inferenziali e machine learning nei server tradizionali. Il motore di transcodifica con accelerazione hardware in NVIDIA T4 offre streaming video multipli in HD in tempo reale e consente di integrare il deep learning nel flusso della transcodifica video in modo da consentire la realizzazione di una nuova classe di applicazioni video intelligenti. Per arrivare alle prestazioni di risposta richieste, questi modelli vengono distribuiti su potenti server Supermicro con GPU NVIDIA per offrire la velocità di trasmissione massima per carichi di lavoro inferenziali.

Soluzioni container pronte per NGC

SuperServer 4029GP-TVRT di Supermicro è pronto per NGC, che aiuta a semplificare la distribuzione effettiva delle applicazioni AI e HPC nei centri dati. I clienti possono ora eseguire il software accelerato da GPU dal registro container NGC, inclusa la libreria software HPC e AI ampliata con i nuovi container machine learning e di analisi in modo sicuro nel 4029GP-TVRT, un sistema 4U con otto GPU Tensor Core NVIDIA V100 con tecnologia di interconnessione ad alta velocità NVIDIA NVLink™.

Addestramento AI e HPC

La complessità delle applicazioni HPC continua a crescere in conseguenza dei nuovi traguardi raggiunti in campo scientifico. Il nuovo SuperServer basato su NVIDIA HGX-2 di Supermicro, 9029GP-TNVRT, supporta 16 GPU TensorCore NVIDIA V100 da 32GB collegate tramite NVLink e NVSwitch™ per sfruttare oltre 80.000 CUDA Core e offrire prestazioni uniche per accelerare AI e HPC in locale e nel cloud. Questo nuovo sistema può offrire fino a 2 PetaFLOPS di prestazioni e occupa appena dieci unità di spazio rack.

Dal linguaggio naturale da computer ai veicoli autonomi, i progressi rapidi dell'Intelligenza Artificiale hanno trasformato interi settori. Per attivare queste funzionalità, le dimensioni dei modelli AI stanno crescendo a dismisura. Allo stesso modo anche la complessità delle applicazioni HPC sta aumentando in conseguenza dei nuovi traguardi raggiunti in campo scientifico. Il SuperServer basato su HGX-2 di Supermicro (SYS-9029GP-TNVRT) offrirà un design "superset" per i centri dati in grado di accelerare AI e HPC nel cloud. Grazie alla estrema precisione delle ottimizzazioni, questo SuperServer offre le migliori prestazioni di calcolo e di memoria per un rapido addestramento dei modelli.

Per informazioni complete sulle linee di prodotti Supermicro che presentano le GPU NVIDIA, visitate il sito https://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm.Seguite Supermicro su Facebook e Twitter per ricevere le notizie e gli annunci più recenti.

