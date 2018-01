Supermicro presenta il nuovo server di tipo 1U All-Flash che offre una densità di storage migliore del 300% con storage Next Generation Small Form Factor (NGSFF) di Samsung

19 gennaio 2018- 15:53

- LAS VEGAS, 8 gennaio 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), azienda leader globale per le soluzioni informatiche aziendali, per lo storage, il collegamento in rete e per soluzioni tecnologiche rispettose dell'ambiente, ha presentato oggi un nuovo SuperServer 1U NVMe™ (Non-Volatile Memory Express) all-flash che può ospitare fino a 36 SSD NVMe Samsung NGSFF sostituibili a caldo.

Con 36 alloggiamenti NVMe Samsung NGSFF sostituibili a caldo in un sistema di tipo 1U, la nuova soluzione di Supermicro offre una capacità completamente NVMe in scala petabyte. Il server al momento supporta 288 TB per sistema e nel corso del corrente anno supporterà oltre mezzo petabyte per sistema. La tecnologia NVMe è stata sviluppata per offrire la minore latenza possibile e offrire CPU più veloci per avere prestazioni per lo storage dati che favoriscano il calcolo avanzato. Ottimizzato per i nuovi SSD Samsung NGSFF, il nuovo sistema Supermicro offre una capacità di storage migliore del 300% rispetto ai server di storage all-flash precedenti che supportano SSD standard (U.2).

"Supermicro, leader di mercato nelle architetture server avanzate, riconosce l'importanza dei nuovi protocolli come NVMe e RDMA over Fabric che sfruttano in modo efficace le eccezionali prestazioni tipiche della tecnologia flash per sostituire i fattori di forma e le architetture di storage obsolete," ha dichiarato Charles Liang, Presidente e Amministratore Delegato di Supermicro. "Adottando NVMe e NGSFF, Supermicro continua a dimostrare la sua leadership nel mercato con l'offerta di prestazioni e densità migliori presenti sul mercato grazie a queste soluzioni avanzate ottimizzate per il futuro."

"Stiamo lavorando a stretto contatto con Supermicro per rifinire la nostra nuova soluzione SSD NVMe NGSFF da 288TB a 576TB per sistema, in modo che la persona che si occupa di prendere le decisioni per i data center possa vedere che il nostro SSD NGSFF offre il pacchetto di prestazioni migliore per lo storage enterprise NVMe all-flash in sistemi di tipo 1U," ha dichiarato Jim Elliott, Corporate Senior Vice Presidente di Memory Sales and Marketing, Samsung Semiconductor, Inc. "La leadership tecnologica di Samsung continua a guidare le nuove applicazioni accelerando la crescita del mercato di SSD NVMe, e insieme a Supermicro stiamo offrendo una densità e prestazioni senza eguali per le applicazioni con uso intensivo di IOPS."

Il sistema 1U NVMe all-flash a 36 unità presenta due processori Intel® Xeon® scalabili, 24 slot DIMM e dispone di ventole di raffreddamento ridondanti sostituibili a caldo, alimentatori e alloggiamenti unità sostituibili a caldo per una maggiore manutenzione e disponibilità. Per l'accessibilità, la soluzione supporta l'accensione e lo spegnimento del sistema da remoto oltre alla gestione e ad accensione/spegnimento ciclici per ogni unità. Per maggiori informazioni su questo nuovo server di tipo 1U, visitare:

https://www.supermicro.com/products/system/1U/1029/SSG-1029P-NMR36L.cfm

Questo innovativo sistema di fascia alta all-flash di tipo 1U è l'apparecchiatura più recente che arricchisce l'ampio portafoglio di Supermicro composto da server di storage leader di settore e dalle linee di prodotti JBOD. Con un'offerta di tipo 1U, 2U, 3U e 4U che include opzioni all-flash NVMe, Simply Double, a doppio lato e con caricamento dall'alto con controller SAS3 RAID o HBA, Supermicro offre una scelta di prodotti per lo storage decisamente ricca per il settore in grado di soddisfare i requisiti più rigidi imposti dai clienti attuali.

Il nuovo sistema Supermicro di tipo 1U, con SSD Samsung NGSFF, sarà presentato a un cliente Samsung privato per mostrarne la tecnologia avanzata a Las Vegas, 9-11 gennaio, in concomitanza con il Consumer Electronics Show (CES) 2018.

Per informazioni complete sulle linee di prodotti Supermicro per lo storage visitate il sito https://www.supermicro.com/products/nfo/storage.cfm.

Seguite Supermicro su Facebook e Twitter per ricevere le notizie e gli annunci più recenti.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)Supermicro® (NASDAQ: SMCI), innovatore leader di tecnologie per server ad alta efficienza e a prestazioni elevate è un fornitore primario di server avanzati Building Block Solutions® per centri dati, Cloud Computing, infrastrutture IT di grandi aziende, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati in tutto il mondo. Supermicro è impegnata nel rispetto dell'ambiente con l'iniziativa "We Keep IT Green®" fornendo ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico ed ecologiche disponibili sul mercato.

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi, marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/625360/Supermicro_all_flash_1U_Storage_Server_supports_36_Samsung_NGSFF_NVMe_SSDs.jpg