Supermicro presenta le nuove soluzioni di fascia alta per desktop, gaming e workstation al CES 2018

19 gennaio 2018- 15:27

- La prima piattaforma mini-ITX basata sulla serie Intel® 300, una piattaforma della serie X299 che supporta i processori della serie Core™ X a elevato wattaggio, e la workstation Intel® Xeon® W

LAS VEGAS, 8 gennaio 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), azienda leader mondiale per le soluzioni di calcolo, storage e di rete e le tecnologie di calcolo ecologiche, oggi presenta soluzioni di prossima generazione per desktop, gaming e workstation nel corso del CES 2018 al Las Vegas Bellagio Hotel, 8-11 gennaio.

La scheda madre di prossima generazione di Supermicro SuperO™ C9X299-PG300 supporta fino a 300W TDP e usa l'ultima serie di processori Intel® Core™ X per offrire prestazioni estreme per il gioco. Questa piattaforma è stata progettata per gli appassionati di PC che amano modificare l'hardware fino ai limiti di funzionalità, prestazioni e affidabilità che sono le migliori della propria categoria per i giocatori più esigenti.

Con la potenza delle innovazioni dell'ottava generazione di processori Intel® Core™, Supermicro presenta anche la propria prima scheda madre mini-ITX SuperO C7Z370-CG-iW con LED RGB personalizzabili e il fattore di forma standard ATX SuperO C7Z370-CG-L. Queste schede madri sono progettate per giocatori di alto livello o per chi è alla ricerca di una scheda robusta e ben rifinita che si concentra esclusivamente sull'offerta di funzionalità essenziali a un prezzo possibile. Entrambe sono state provate e collaudate per garantire di avere il massimo dell'affidabilità.

"La domanda di workstation che offrono maggiori prestazioni e affidabilità, di prodotti desktop e per il gaming continua a crescere con la rapida espansione di eSport, e di applicazioni per realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR). La nostra ultima generazione di workstation che offre la medesima qualità dei server, e di prodotti desktop e per il gaming dimostra l'attenzione che Supermicro pone per poter soddisfare le richieste degli utenti delle fasce prosumer e gamer," ha dichiarato Ivan Tay, Vice Presidente di Gestione Prodotti in Supermicro. "I professionisti che hanno bisogno di potenza e che hanno necessità di creare contenuti possono trarre grandi vantaggi dalle prestazioni e dall'affidabilità che offrono le soluzioni Supermicro."

E inoltre anche la nuova scheda madre di Supermicro per workstation X11SRA a elevate prestazioni in grado di supportare i nuovi processori Intel® Xeon W. Ideata per la creazione di contenuti 2D e 3D, questa nuova piattaforma per workstation con un solo processore offre otto slot DIMM, tre solt di espansione PCI-E 3.0 x16, e supporta una serie di unità M.2.

Supermicro annuncia anche la disponibilità di un sistema desktop di fascia alta (HEDT), SYS-5039AD-i, e di una workstation più tradizionale: SYS-5039A-i, ideata per il gaming avanzato e per la creazione di contenuti.

SYS-5039AD-i – Con processori Intel® serie Core™ X e fino a 18 core, supporto multi GPU, storage ultra veloce con NVMe RAID, 5G LAN, e supporto opzionale per il raffreddamento ad acqua, SYS-5039AD-I offre le prestazioni e le capacità desiderate dai giocatori multitasking e dai creatori di contenuti. Visitare https://www.supermicro.com/products/system/tower/5039/SYS-5039AD-I.cfm per maggiori informazioni.

SYS-5039A-i – Workstation con elevate prestazioni con socket singolo che supporta i processori della serie Intel Xeon W, SYS-5039A-I è stata ideata per la creazione di contenuti per realtà virtuale e aumentata di livello professionale, per lo sviluppo di software, per la progettazione, o per lo studio di dati. Maggiori dettagli sono disponibili nel sito: https://www.supermicro.com/products/system/tower/5039/SYS-5039A-I.cfm

Per maggiori informazioni sulla gamma completa di desktop SuperO™ e soluzioni gaming di Supermicro, visitare https://www.supero.com.

