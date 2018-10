11 ottobre 2018- 17:59 Supermicro progetta una nuova piattaforma di rete definita da software aperta (SDN) ottimizzata per le applicazioni 5G e Telco e presenta la soluzione Intel Select verificata per uCPE

- SAN JOSE, California, 11 ottobre 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), azienda leader globale per le soluzioni informatiche aziendali, per lo storage, il collegamento in rete e per soluzioni tecnologiche rispettose dell'ambiente, all'inizio di questa settimana ha annunciato lo sviluppo di una nuova piattaforma di rete a 36 porte in moduli ottimizzata per una vasta gamma di applicazioni di rete definite da software 5G (SDN) allo SDN & NFV World Congress. La società ha inoltre presentato il nuovo SuperServer 5019D-FN8TP, una soluzione Intel® Select verificata per uCPE progettata per accelerare l'implementazione dell'infrastruttura per una rete più efficiente pronta per il futuro.

Con il progresso delle tecnologie Internet e lo sviluppo di nuove applicazioni a elevata intensità di dati, la quantità di dati generati e inviati attraverso le reti odierne sta aumentando esponenzialmente. In una situazione con un'elevatissima quantità di dati in movimento nella rete, è vitale che i moderni data center abbiano un'infrastruttura di rete all'avanguardia per supportare le velocità e l'affidabilità necessarie per queste nuove tecnologie.

Per rispondere a questa esigenza, il nuovo design per server edge di rete 5G di Supermicro combina quanto di meglio è disponibile per l'interfaccia di rete, di calcolo, di memoria, di storage e modulare in un sistema 1U compatto a profondità ridotta con alimentazione ridondante. Il nuovo server flessibile supporta i processori scalabili Intel Xeon Scalable più recenti e il processore Intel Xeon D per offrire migliori prestazioni di calcolo rispetto alle generazioni precedenti, supporta inoltre la tecnologia Intel QuickAssist (Intel QAT) integrata che offre motori di crittografia per una crittografia e decrittografia più veloci (fino a 100Gbps) delle informazioni per l'uso previsto e autorizzato.

"Mentre il mercato si sposta verso il 5G, Supermicro sta affrontando la richiesta di soluzioni di rete edge più intelligenti offrendo una selezione completa di soluzioni server compatte per servire un'ampia gamma di mercati verticali tra cui rete, comunicazioni, sicurezza e automazione industriale," ha dichiarato Charles Liang, Presidente e Amministratore Delegato di Supermicro. "La nostra nuova piattaforma di rete edge in moduli 1U, flessibile e potente, supporta fino a 36 porte di rete ed è costruita per la virtualizzazione delle funzioni di rete (NFV) e la rete definita da software (SDN) per offrire l'agilità e le prestazioni per la WAN definita da software (SD-WAN), Universal CPE (uCPE), cloud 5G e applicazioni RAN centralizzate."

La nuova piattaforma di rete edge di Supermicro non solo offre calcolo, storage e rete bilanciati per l'edge intelligente, ma anche una disponibilità nel tempo. Con fino a 512GB di memoria DDR4 a quattro canali a 2400MHz, supporto per la comunicazione WAN e LAN, alimentatore ridondante e funzionamento in a temperature ambiente da 0°C a 45°C, questo nuovo design rappresenta un punto di svolta per le aziende SDN e Telco.

Introduzione della soluzione Intel® Select di Supermicro per uCPE

Inoltre, poiché l'adozione da parte del mercato di Universal CPE (uCPE) continua a crescere, la soluzione Intel Select verificata di Supermicro per uCPE consente ai provider di servizi di implementare rapidamente e in modo efficiente e sicuro diverse applicazioni con funzioni di rete virtualizzate (NFV). Con il SuperServer 5019D-FN8TP verificato come soluzione Intel® Select per uCPE, i clienti che desiderano adottare facilmente SD-WAN possono essere certi che questa soluzione di sistema mette a disposizione non solo una facile implementazione ma anche prestazioni verificate e ottimizzate per il carico di lavoro.

Per avere maggiori informazioni, visitare https://www.supermicro.com/products/embedded/embedded_ISS.cfm.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc. (SMCI) Supermicro®, innovatore leader di tecnologie di server ad alta efficienza e a prestazioni elevate è un fornitore primario di server avanzati Building Block Solutions® per centri dati, Cloud Computing, infrastrutture IT di grandi aziende, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati in tutto il mondo. Supermicro è impegnata nel rispetto dell'ambiente con l'iniziativa "We Keep IT Green®" fornendo ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico ed ecologiche disponibili sul mercato.

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi, marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

