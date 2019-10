11 ottobre 2019- 12:42 Target Motivation, l’agenzia che organizza eventi unici e memorabili in ogni parte del mondo

(Milano, 11 ottobre 2019) - Milano, 11 ottobre 2019 - Competenze costruite in oltre 30 anni, operatività a livello internazionale e costi trasparenti. È la formula vincente sviluppata da Target Motivation, agenzia veneziana specializzata nell’organizzazione di eventi aziendali. Realizza oltre 1200 eventi l’anno ed è attiva in molteplici settori, tra cui farmaceutico, finance, Hi-tech, fashion, e automotive.

In ogni progetto Target Motivation si propone di soddisfare il cliente ed emozionare gli ospiti. Per questo non si limita a coordinare gli eventi, ma li crea e gestisce interamente. Affinché ogni manifestazione si trasformi in un’esperienza unica e indimenticabile, sono proposte soluzioni personalizzate con format originali e metodologie di presentazione innovative. Schermi olografici, gesture control e virtual reality sono solo alcune delle tecnologie prospettate.

Lamborghini, ARAG, Menarini, Assicurazioni Generali, Scania tra i clienti di Target Motivation

Un team di esperti del settore (project manager, creativi, scenografi, designer, architetti, copywriter, grafici, ecc.) segue il progettoin ogni fase, dall’ideazione del claim alla gestione di eventuali permessi, dall’accoglienza allo smantellamento degli allestimenti. Senza mai perdere di vista i valori associati al brand e il budget stanziato.

Gli eventi realizzati riflettono l’alta qualità dell’offerta di Target Motivation, scelta per questo da numerose aziende leader di settore. L’agenzia ha infatti gestito il lancio della Lamborghini Urus (strutturato nelle tappe di Monaco e Londra) e il viaggio incentive a Mauritius per il gruppo assicurativo ARAG. Un’importante azienda francese del settore occhialeria si è invece rivolta a Target Motivation per l’organizzazione di una convention a Milano con 450 ospiti e una visita guidata a Como, riservata a 60 persone.

L’agenzia ha uffici a Milano, Venezia, Roma e Firenze, ma grazie ad un vasto network di collaboratori selezionati si propone come unico referente per l’organizzazione di eventi in tutto il mondo. Per garantire un’assistenza costante, dispone di uno staff multilingue e si avvale di hostess, guide e accompagnatori che affiancano il cliente in ogni destinazione.

Target Motivation si occupa anche delle attività di back office: la Segreteria Organizzativa svolge tutte le pratiche necessarie alla partecipazione degli ospiti all’evento. Gestisce inviti e recall, prenota le strutture ricettive e pianifica il viaggio di ogni partecipante.

Fotografi e videomaker creano immagini e filmati emozionali. La realizzazione di brochure, cataloghi, loghi aziendali e magazine è affidata a un team di figure specializzate che lavorano di concerto per rafforzare la brand identity.

