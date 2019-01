31 gennaio 2019- 17:43 TE Connectivity presenta i gruppi di cavi SFP56 e QSFP56

- HARRISBURG, Pennsylvania, 31 gennaio 2019 /PRNewswire/ -- TE Connectivity (TE), azienda leader mondiale di prodotti per la connettività e per i sensori, ha di nuovo messo a frutto la sua esperienza nel campo dell'integrità dei segnali per offrire un portafoglio di gruppi di cavi 56 Gbps QSFP56 e SFP56 caratterizzati dalle prestazioni migliori nel mercato. Il nuovo portafoglio di prodotti supporta velocità aggregate dei dati di 100 e 200 Gbps, e li rende ideali per una serie di applicazioni tra cui apparecchiature per i centri dati, apparecchiature di prova e di misura, e dispositivi per infrastrutture wireless.

I nuovi gruppi di cavi ad alta velocità QSFP56 e SFP56 sono conformi con Ethernet 802.3cd e supportano le applicazioni 56G PAM-4. La realizzazione ottimizzata dei gruppi di cavi riduce al minimo la perdita di inserzione e la diafonia e le soluzioni sono retrocompatibili con i connettori e le armature già esistenti QSFP e SFP per semplificare l'aggiornamento. Insieme ai connettori e alle armature QSFP28 e SFP28 di TE, i gruppi di cavi 56 Gbps QSFP56 e SFP56 mettono a disposizione una soluzione dalle molte possibilità per la connettività tra dispositivi.

"Il nostro nuovo portafoglio di gruppi di cavi SFP56 e QSFP56 si avvale della grande esperienza di TE nel settore delle soluzioni per la connettività con elevate prestazioni per poter raggiungere velocità da 100 e 200 gigabit per le apparecchiature di comunicazione di prossima generazione. La nostra vasta linea di prodotti garantisce che TE sia un fornitore completo di prodotti per la connettività" ha dichiarato Jacob Paul, manager di prodotto nell'unità aziendale per dispositivi e dati di TE Connectivity.

Oltre ai gruppi di cavi SFP56 e QSFP56, TE offre anche gruppi di cavi SFP28 e QSFP28 per applicazioni 25G e 100G Ethernet e InfiniBAND EDR.

Per avere maggiori informazioni sul portafoglio completo di soluzioni di gruppi di cavi ad alta velocità di TE fare clic qui.

INFORMAZIONI SU TE CONNECTIVITY TE Connectivity Ltd. è un produttore leader mondiale di primaria importanza nel settore tecnologico del valore di 14 miliardi di dollari impegnato a creare un futuro più sicuro, sostenibile, produttivo e connesso. Per più di 75 anni, le nostre soluzioni per la connettività e per i sensori, testate negli ambienti più critici, hanno permesso di fare progressi nei trasporti, nelle applicazioni industriali, nella tecnologia medica, nel settore dell'energia, delle comunicazioni dati, e nelle abitazioni. Con 80.000 dipendenti, tra cui più di 8.000 ingegneri, che lavorano a contatto con i clienti in 140 Paesi circa, TE garantisce che EVERY CONNECTION COUNTS (OGNI CONNESSIONE SIA IMPORTANTE). Per maggiori informazioni: www.te.com e su LinkedIn, Facebook, WeChat e Twitter.

TE Connectivity, TE, TE connectivity (logo), e EVERY CONNECTION COUNTS sono marchi registrati o concessi in licenza dalla famiglia di società TE Connectivity Ltd. Eventuali altri loghi, prodotti e/o denominazioni di società possono essere marchi commerciali di proprietà dei rispettivi proprietari.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/809458/TE_Connectivity.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/486363/TE_Connectivity_Logo.jpg