Technogym: Fornitore Ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018

16 gennaio 2018- 18:04

- L'azienda italiana leader nel fitness, wellness e preparazione atletica è stata nominata per la settima volta come Fornitore Ufficiale dei Giochi Olimpici

Technogym sarà Official Fitness Equipment Supplier dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Per Technogym - brand di riferimento a livello internazionale nel campo della preparazione atletica, della riabilitazione e del wellness - i Giochi sudcoreani 2018 rappresentano la settima esperienza olimpica dopo Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016.

A PyeongChang e Gangneung, Technogym attrezzerà 13 centri dove gli atleti potranno allenarsi prima e durante le Olimpiadi. Il principale centro di allenamento, situato a PyeongChang, sarà aperto a tutti gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi e sarà dotato di una vasta gamma di prodotti per rispondere alle esigenze di preparazione atletica di ogni disciplina sportiva. Gli altri 12 centri di allenamento saranno dislocati nelle altre sedi di gara. In totale, circa 1000 prodotti saranno messi a disposizione dei 3000 atleti partecipanti, provenienti da 85 paesi diversi e impegnati in 15 diverse specialità . Technogym, inoltre, metterà a disposizione una squadra di preparatori atletici professionisti per supportare gli sportivi e predisporrà inoltre i servizi correlati (allestimento delle palestre, montaggio e assistenza tecnica).

Gli atleti di PyeongChang 2018 avranno la possibilità di allenarsi su una selezione dei prodotti più avanzati e innovativi, progettati per tutte le modalità di allenamento come il cardio, la forza e l'allenamento funzionale. Tutte gli attrezzi Technogym saranno integrati con Mywellness cloud, la piattaforma digitale Technogym che consente di rimanere connessi al proprio programma di allenamento personalizzato direttamente sul prodotto stesso e tramite i propri dispositivi mobile.

Le soluzioni all'avanguardia che Technogym porterà in Corea del Sud includono il nuovo SKILLRUN, il primo prodotto per la corsa specificamente progettato per l'Athletic Performance Training, che associa allenamento cardio e di forza in un'unica soluzione, consentendo di eseguire sia sessioni di corsa per migliorare le prestazioni cardiovascolari sia allenamenti di resistenza per incrementare la potenza.

Questo nuovo prodotto fa parte di SKILLINE, una collezione di prodotti pensati per lo SKILLATHLETIC TRAINING, un metodo sviluppato da Technogym e da campioni olimpici per tutti coloro che desiderano migliorare le proprie prestazioni atletiche. La linea comprende SKILLMILL, l'unico prodotto non motorizzato che combina allenamento di forza, velocità, resistenza e agilità, e SKILLROW, la prima attrezzatura di indoor rowing in grado di migliorare la potenza anaerobica, la capacità aerobica e le funzioni neuromuscolari in un'unica soluzione.