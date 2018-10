9 ottobre 2018- 18:28 TEKLYNX annuncia il rilascio della soluzione di etichettatura aziendale TEKLYNX CENTRAL 5.0

- AUCH, Francia, Ottobre 9, 2018 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, leader mondiale nello sviluppo di software e soluzioni per l'etichettatura RFID e codici a barre, ha annunciato oggi il lancio della soluzione software per l'etichettatura aziendale TEKLYNX CENTRAL 5.0. Il software di gestione delle etichette aziendali offre ai produttori di tutte le dimensioni una soluzione centralizzata che comprende la progettazione, la sicurezza e la tracciabilità delle etichette e l'automazione di stampa per supportare la trasformazione delle etichette digitali di nuova generazione. La versione TEKLYNX CENTRAL 5.0 include l'accesso alla versione 2018 del design delle etichette CODESOFT, l'automazione di stampa SENTINEL e il software di archiviazione e tracciabilità delle etichette LABEL ARCHIVE.

"Siamo orgogliosi di lanciare sul mercato TEKLYNX CENTRAL 5.0 perché rappresenta il futuro della gestione delle etichette aziendali in tutti i settori", afferma Doug Niemeyer, General Manager di TEKLYNX. "Riflette il nostro impegno a fornire alle aziende il miglior ambiente di etichettatura del settore per aiutarle ad etichettare meglio oggi e in futuro".

Le caratteristiche del prodotto TEKLYNX CENTRAL 5.0 includono:

Per richiedere una demo di TEKLYNX CENTRAL 5.0, clicca qui . Scaricate la TEKLYNX CENTRAL 5.0 What's New fact sheet per saperne di più sulle nuove caratteristiche e sui nuovi vantaggi.

Oggi, i produttori di tutto il mondo in tutti i settori industriali, come quello dei beni di consumo, farmaceutico, dei dispositivi medici, chimico, automobilistico, aerospaziale e altri, fanno leva su TEKLYNX CENTRAL per etichettare in modo efficiente e preciso. Tra gli esempi recenti di successo si possono citare:

