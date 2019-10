30 ottobre 2019- 13:15 Terza edizione B Heroes: a Milano la tappa conclusiva del roadshow

(Milano, 30 ottobre 2019) - • Il percorso di accelerazione, mentorship, investimento e comunicazione, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, si rivolge ad aziende ad alto contenuto di innovazione con sede operativa in Italia

• 24 startup incontrano i selezionatori presso la sede Cariplo Factory

• In programma momenti dedicati alle startup protagoniste delle passate edizioni e la proiezione del documentario "Emerging Market Entrepreneurs" di Seedstars

Milano, 30 ottobre 2019 – Si conclude oggi a Milano il roadshow della terza edizione di B Heroes, programma di accelerazione, mentorship, investimento e comunicazione rivolto a startup ad alto contenuto di innovazione con sede operativa in Italia ideato da lm Foundation, fondazione che ha lo scopo di promuovere l'innovazione per lo sviluppo sostenibile con la collaborazione di Intesa Sanpaolo.

Sono 24 le startup preselezionate, protagoniste dell’ultima tappa in programma presso la sede Cariplo Factory.

Nel corso della giornata, le giovani aziende incontreranno un team composto da imprenditori, manager e business angel specializzati nella selezione di startup da supportare nel percorso di crescita. I partecipanti avranno l’opportunità di presentare i propri progetti ai selezionatori attraverso momenti di confronto dedicati nel corso dei quali i selezionatori valuteranno le aziende esprimendo un giudizio in una scala da 1 a 5, rivolgendo particolare attenzione a: team, strategia, marketing, scalabilità e impatto dei progetti.

L’incontro permetterà di individuare le startup destinate alla fase finale di mentorship, investimento e comunicazione a cui seguirà l'individuazione delle migliori imprese a livello nazionale. Quest’anno gli investimenti a disposizione per le startup che saranno inserite nel programma di accelerazione saranno di oltre un milione di euro.

Come nelle precedenti edizioni, B Heroes sarà raccontato attraverso un format televisivo che seguirà il percorso di crescita delle migliori startup.

“Spero che anche nella tappa di Milano, si possa vedere quella passione e volontà di crederci che sono alla base di una buona idea - afferma Fabio Cannavale, ideatore di B Heroes -. Quest’anno, a seguito della grande richiesta, andremo ben oltre le 300 startup selezionate nel 2018, arrivando ad incontrarne più di 500. Anche nella terza edizione, aziende affermate ed imprenditori di successo mettono a disposizione il proprio tempo e la propria expertise per il programma di accelerazione che, a livello nazionale, nel 2018 ha aiutato a crescere alcune tra le migliori startup in Italia. Determinante l’attiva collaborazione di Intesa Sanpaolo e il supporto dei tanti partner”.

Intesa Sanpaolo, da sempre protagonista di iniziative di ricerca e innovazione, sostiene per il terzo anno il programma B Heroes, facilitando l’incontro tra le PMI innovative e le imprese mature e lo scambio tra domanda e offerta di innovazione e nuove tecnologie.

“Il supporto a B Heroes per il terzo anno consecutivo ben sintetizza quello che per noi di Intesa Sanpaolo significa essere oggi una banca al fianco delle giovani generazioni imprenditoriali del nostro Paese - evidenzia Mauro Federzoni, direttore regionale Milano e provincia Intesa Sanpaolo -. Da inizio 2018 a settembre di quest’anno, come Direzione Regionale Milano e provincia, abbiamo erogato oltre 11 milioni di euro a favore delle oltre 480 startup innovative milanesi nostre clienti, con una quota di mercato pari a circa il 21 %. Il nostro impegno sul territorio come banca si concretizza anche sostenendo le imprese oltre il credito: per questo abbiamo accompagnato 15 aziende nella prima edizione di Imprese Vincenti, il programma di valorizzazione dedicato alle PMI”.

Intesa Sanpaolo guarda da molti anni con attenzione alle startup, costruendo le competenze dedicate e le ha fatte confluire in Intesa Sanpaolo Innovation Center.

“La nostra mission strategica – sottolinea Guido de Vecchi, Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center – ci vede come motore e connettore dell’ecosistema domestico e internazionale delle startup. Quest’anno supportiamo nuovamente B-Heroes nel facilitare l’incontro tra domanda e offerta di innovazione”.

Partner della selezione e degli Investimenti Boost Heroes, società di partecipazioni promossa da Fabio Cannavale con più di 50 soci, che ha già investito in oltre 100 startup negli ultimi 4 anni. Boost Heroes organizza il roadshow di B Heroes che rappresenta il percorso di selezione per l’ammissione al programma.

Business partner di Boost Heroes è QVC, retailer multimediale dello shopping e dell’intrattenimento. Il suo team affianca i selezionatori di Boost Heroes durante le tappe del Roadshow in modo da offrire la propria competenza sull’innovazione di prodotto, non soltanto digitale, ma anche fisico. Le startup ritenute particolarmente interessanti potranno anche essere incluse in QVC Next, specifico programma a sostegno dell’imprenditoria italiana con particolare riguardo alle startup al femminile e ad impatto sociale positivo.

Partner di coinvestimento di Boost Heroes è BacktoWork24, la principale piattaforma in Italia, che favorisce l’investimento in startup, PMI e progetti real estate da parte di investitori privati e professionali. Grazie alla partnership tutte le startup che parteciperanno al programma di accelerazione potranno lanciare una campagna di equity crowdfunding a condizioni agevolate. Inoltre, BacktoWork24 ha sviluppato per Boost Heroes un portale dedicato per facilitare l’interazione tra le startup finaliste e i mentor del programma.

La tappa di Milano si conclude con una serata finale in cui si confronteranno alcune delle startup che hanno partecipato alle scorse edizioni. Sarà l’occasione per ascoltare il racconto di come queste realtà siano cresciute a seguito della loro esperienza in B Heroes. La serata prevede anche la proiezione del nuovo documentario "Emerging Market Entrepreneurs" di Seedstars, community di persone e startup che investe per il futuro in oltre 65 mercati emergenti. Il documentario racconta la storia di Cowtribe, startup ghanese selezionata per la competizione globale “Seedstars World”, una giovane realtà simbolo della propria generazione imprenditoriale, che ha contribuito al cambiamento della comunità ganese. Oltre a Cowtribe nel documentario anche le storie di altre realtà imprenditoriali della community di Seedstars, che collabora con B Heroes per sviluppare ecosistemi imprenditoriali locali. Questo progetto è sponsorizzato da lastminute.com. L'evento è organizzato in collaborazione con Ardian Growth, primo attore Europeo del Private Equity e nella top 5 mondiale.

B Heroes ringrazia tutti i partner che hanno ospitato le selezioni del roadshow: Impact Hub Milano, PoliHub, LVenture Group, Startup Italia, Open Campus, Università di di Perugia, I3P, Murate Idea Park, TAG Fondazione Agnelli, Officina 18, Polo Tecnologico Pordenone, FIRA, Macnil, TAG Cosenza, IDM SudTirol, H-Farm, Università di Catania, Consorzio Arca, Copernico Blend Tower, Future Food Urban CooLab, IIT - Istituto Italiano Tecnologia, Cariplo Factory, Centro Culturale Altinate, Foppapedretti, The Student Hotel, Impact Hub Firenze, Fòrema, Innovation Center - Hub San Giovanni (Napoli), Como Next, Fondazione Golinelli, Intesa Sanpaolo Innovation Center.

B Heroes

B Heroes è un programma volto a favorire la crescita del tessuto imprenditoriale e l’innovazione nei nuovi business grazie a sostegno formativo, empowerment, accesso a finanziatori e supporto nella promozione e comunicazione. È rivolto in particolare a giovani imprese per fornire sostegno finanziario, cultura imprenditoriale e visibilità, oltre ad aprire il mondo delle imprese tradizionali alla open innovation, favorendo l’interscambio tra “nuovi” e “vecchi” imprenditori. Per partecipare alle selezioni, le startup interessate si sono iscritte attraverso il sito Bheroes.it, una volta verificato di: operare in Italia, proporre innovazione di prodotto, di servizio, di processo, di modello di business ed essere pronte per attivarsi sul mercato. Lo scorso anno 650 startup hanno inviato domanda per partecipare al progetto. Delle aziende incontrate, 20 sono state selezionate per partecipare al processo di accelerazione in un’operazione che ha coinvolto 300 mentor – tra imprenditori, manager e innovatori italiani di successo – e portato all’assegnazione di un investimento finale di 1000.000 Euro.

Partner principale del progetto:

Intesa Sanpaolo

E’ una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con circa 12 milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2 milioni di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, ha creato un fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza.

Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://www.intesasanpaolo.com/it/news.html | Twitter: @intesasanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | Instagram: @intesasanpaolo

Intesa Sanpaolo Innovation Center

Ha come obiettivo quello di esplorare e analizzare nuovi modelli di business per favorire la competitività del Gruppo e dei suoi clienti. Nato nel 2014 presidia processi e piani di sviluppo dell'innovazione per i clienti del Gruppo. Con una sede centrale al 31° piano del grattacielo di Torino e un network nazionale e interazionale, l’Innovation Center, anche per il tramite della controllata Neva Finventures – veicolo di Corporate Venture Capital dedicato agli investimenti strategici di Gruppo – vuole rappresentare un motore abilitatore di relazioni con gli altri stakeholder dell’ecosistema dell’innovazione come imprese, startup, incubatori, centri di ricerca e università. Promuove inoltre nuove forme di imprenditorialità nell'accesso ai capitali di rischio. L'innovazione è alla base dell'evoluzione della società e per il Gruppo Intesa Sanpaolo rappresenta una leva per competere in mercati sempre più complessi e globalizzati.

Partner della Selezione ed Investimenti

Boost Heroes

Boost Heroes è una holding di partecipazioni industriale, con capitale sociale superiore ai 10 milioni di Euro e che ha investito in più di 100 startup negli ultimi 4 anni. Promossa da Fabio Cannavale insieme ad altri 50 soci, la società è uno dei principali attori del mercato del Venture Capital italiano, con particolare riferimento alle startup digitali e di prodotto nelle prime fasi di sviluppo. Sono già state realizzate 3 exit e alcune startup partecipate hanno completato o sono in fase di filing per operazioni di quotazione su mercati regolamentati. Boost Heroes offre anche servizi di advisory alle società partecipate e a startup esterne valutate come interessanti per un possibile investimento successivo. Come Partner della Selezione di B Heroes, Boost Heroes organizza la fase di selezione attraverso un Roadshow di 30 Investor Day nei migliori centri di innovazione che si conclude con 4 eventi finali in cui vengono selezionate le startup ammesse a B Heroes. Come Partner degli Investimenti, Boost Heroes mette a disposizione investimenti in equity o strumenti convertibili nelle startup selezionate: tutti i co-investitori del network di B Heroes potranno investire alle medesime condizioni di Boost Heroes.

Business Partner

QVC Italia, il retailer multimediale dello shopping e dell’intrattenimento, porta avanti il proprio impegno a sostegno dei talenti italiani con QVC Next, il programma di mentoring commerciale giunto ormai al terzo anni di attività. Start up e piccole e medie imprese di prodotto, sono le realtà a cui QVC Next si rivolge per offrire loro un’opportunità di crescita attraverso la visibilità multipiattaforma, canale TV, E-commerce e social media, supporto commerciale e feedback immediato da parte del cliente. QVC è una community che conta oltre 3 milioni di fan nel mondo e in Italia raggiunge milioni di case attraverso il canale TV visibile sul digitale terrestre e tivùsat (canale 32), tivùsat HD (canale 132) su Sky e Sky HD (canale 475), in streaming su www.qvc.it e sulla pagina ufficiale di Facebook www.facebook.com/QVCItalia.

