19 agosto 2019- 09:55 The Global Governance Project: un libro documentario basato sull'evidenza lancia il vertice del G7 di Biarritz

- Mentre i leader mondiali si preparano a riunirsi a Biarritz per il 45° vertice del G7, l'ultimo della serie di libri documentari del G7 illustra i dati principali sui progressi del G7. La lotta alle disuguaglianze in tutte le sue forme è in cima all'agenda della presidenza francese; il libro traccia le prestazioni del G7 in tutti i settori, dalla crescita economica alle azioni intraprese a salvaguardia del clima all'emancipazione delle donne alla sicurezza nazionale.

Il vertice di quest'anno seguirà un formato rinnovato che vedrà sedere al tavolo della riunione i leader africani, le principali democrazie e i partner regionali chiave. Verranno discusse le cinque priorità della presidenza francese nella lotta alla disuguaglianza: combattere per garantire le pari opportunità, promuovere in particolare la parità di genere, l'accesso all'istruzione e a servizi sanitari di alta qualità; combattere la disuguaglianza legata al degrado ambientale; azioni in materia di sicurezza e antiterrorismo; sfruttare le opportunità create dalla tecnologia digitale e dall'intelligenza artificiale e combattere la disuguaglianza attraverso una rinnovata collaborazione con l'Africa.

G7 France: The Biarritz Summit è il risultato di una collaborazione tra il Gruppo di Ricerca del G7, con sede al Trinity College presso la Munk School of Global Affairs dell'Università di Toronto, e la casa editrice britannica GT Media Group. Insieme, formano The Global Governance Project.

Il libro presenta contenuti originali di leader mondiali tra cui il primo ministro italiano Giuseppe Conte, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il primo ministro australiano Scott Morrison, il presidente cileno Sebastián Piñera e il presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi - questi ultimi tre sono invitati come leader ospiti.

Il libro documentario esplora l'agenda in dettaglio con commenti, dialoghi e inviti all'azione da parte dei capi dell'ONU, dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Organizzazione internazionale del lavoro, OCSE ed Europol. Ognuno di essi esplora in profondità le varie problematiche, offrendo soluzioni alle sfide che minacciano una crescita e uno sviluppo equi.

G7 France: The Biarritz Summit può essere consultato qui www.bit.ly/G7France. Condividi la pubblicazione, le statistiche sulla conformità della tua area di interesse e partecipa alla conversazione su Twitter @GloGovProj e @G7RG.

