28 novembre 2018- 13:03 Thor Trucks è stata nominata vincitrice del Gran Premio della Top Ten Automotive Startups Competition di AutoMobility LA 2018

- LOS ANGELES, 28 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Gli organizzatori di Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) e AutoMobility LA™ hanno annunciato oggi che Thor Trucks è stata scelta come vincitrice del gran premio della quinta edizione annuale del Top Ten Automotive Startups Competition™ (Top Ten), presentato da Plug and Play e SiriusXM Connected Vehicles. Con Audi e URBAN-X, costruito da MINI e Urban Us, come sponsor di supporto, la vincitrice del Top Ten di quest'anno ha ricevuto 15,000 dollari americani in contanti e il riconoscimento da parte del settore a livello globale.

Thor Trucks è stata nominata tra le startup nella Top Ten di quest'anno dopo essere stata scelta tra centinaia di candidati, per via delle soluzioni di gestione elettrica della flotta. Dopo essere stata scelta tra i primi tre finalisti, insieme ad un gruppo eccezionale di startup innovative provenienti da tutto il mondo, tra cui CARMERA e what3words, Thor Trucks è stata scelta come vincitrice di quest'anno in seguito a un'impressionante sessione di presentazione che ha avuto luogo dal vivo sul palco durante AutoMobility LA di fronte ai giudici. Lo stimato gruppo di giudici della gara includeva il team di dirigenti di AutoMobility LA, i leader delle maggiori compagnie nello spazio della mobilità, tra cui Audi, Mercedes-Benz, Plug and Play, Porsche Consulting, Sansea Consulting e Sirius XM Connected Vehicles.

Thor Trucks è un'azienda di mobilità elettrica che si concentra sulla gestione della flotta attraverso una conoscenza diretta delle difficoltà incontrate nel gestire una flotta a diesel, tra cui mantenimento e parti datate. In risposta a queste sfide, Thor Trucks ha costruito la prima piattaforma fattibile di autocarri medio-pesanti accessibile e facile da adottare. Ciò che li differenzia è il design personalizzato delle batterie, la piattaforma dinamica, la configurazione del telaio e il modello di fornitura olistico. Thor Trucks dispone di veicoli pre-produzione che stanno attualmente raccogliendo dati e che saranno ufficialmente in produzione nel primo trimestre del 2019.

"Thor Trucks si è dimostrata una delle concorrenti più eminenti e siamo entusiasti di annunciarla vincitrice della Top Ten Automotive Startups Competition 2018," ha affermato Manuela Papadopol, Dirigente esecutivo di Designated Driver e membro dell'Advisory Board di AutoMobility LA. "La Top Ten competition continua a crescere e rimaniamo sempre stupiti dal numero di candidature che riceviamo ogni anno. Siamo lieti di avere una gara che aiuta le startup promettenti a continuare a progredire nel settore della nuova mobilità."

Tutti i finalisti di Top Ten Automotive Startups sono state riconosciuti ad AutoMobility LA di fronte a stampa e professionisti del settore da tutto il mondo tra cui case automobilistiche, dirigenti tecnologici, designer, sviluppatori, investitori, rivenditori, funzionari governativi, analisti, altre startup e altri.

Informazioni su Los Angeles Auto Show e AutoMobility LA

Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il maggiore salone dell'auto dell'America Settentrionale della stagione ogni anno. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LATM, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2018 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 26 al 29 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2018 aprirà al pubblico dal 30 novembre al 9 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove la nuova industria automobilistica fa affari, presenta prodotti innovativi e rilascia annunci strategici davanti ai media e i professionisti del settore da tutto il mondo. LA Auto Show è approvato da Greater L.A. New Car Dealer Association ed è offerto da ANSA Productions. Per ricevere le notizie e informazioni aggiornate sul salone, seguire LA Auto Show su Twitter, Facebook o Instagram e per ricevere gli avvisi iscriversi sul sito web http://www.laautoshow.com/. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitare http://www.automobilityla.com/ e seguire AutoMobility LA su Twitter, Facebook o Instagram. Si possono ascoltare le giurie, le interviste e i discorsi inaugurali precedenti sul nuovo podcast di AutoMobility LA su http://automobilityla.com/podcast/.

