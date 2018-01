Thuraya lancia la sua prima soluzione mobile M2M Dual-Mode

29 gennaio 2018- 17:55

- Thuraya Telecommunications Company ha annunciato oggi il lancio del suo servizio Thuraya Tracking and Monitoring (T2M) in congiunzione con il lancio del primo prodotto presentato quest'anno, il terminale T2M-DUAL. Un dispositivo mobile dual-mode di qualità superiore per la comunicazione da macchina a macchina (M2M) e il tracciamento e monitoraggio remoto delle risorse, il T2M-DUAL consente la raccolta di dati contemporanea da più punti, a inclusione delle informazioni sull'ubicazione, dei dati di sensori e periferiche esterni e degli input forniti dai CANBus di veicoli o macchinari pesanti.

Il robusto sistema di T2M-DUAL e la sua interoperabilità lo rendono una soluzione al top per progetti diffusi in settori quali i trasporti, la logistica, il settore energetico, le utenze, l'agricoltura e il settore minerario. La soluzione aggiunge una facilità di integrazione senza precedenti ad applicazioni che sono tradizionalmente più complesse da gestire e monitorare, come la tracciatura dei veicoli e i consumi di carburante, comportando quindi una maggiore efficienza operativa.

La nuova soluzione consente l'integrazione di qualsiasi applicazione di terzi e presenta diverse caratteristiche intelligenti integrate come il geo-fencing, la selezione della rete in base all'instradamento dai costi più ridotti, la batteria di riserva interna e i dati di ubicazione e dei sensori. Con le funzionalità dual-mode, T2M-DUAL assicura il mantenimento automatico della connettività quando le risorse si spostano fra regioni coperte da GSM e regioni che giacciono oltre i confini delle reti cellulari, grazie alla copertura robusta e sicura della rete di satelliti di Thuraya.

La soluzione T2M-DUAL è progettata per il supporto di applicazioni M2M/IoT in movimento senza soluzioni di continuità fra reti satellitari e GSM, consentendo una connettività ottimizzata basata sulla migliore rete disponibile, che assicura costi di proprietà totali senza rivali. Il terminale è robusto e costruito per resistere alle più aspre condizioni ambientali.

Rashid Baba, Vice-funzionario commerciale di Thuraya ha affermato "Le industrie e le aziende sono alla costante ricerca di soluzioni che diano loro un vantaggio competitivo con rischi minori, automazione maggiore e potenziali risparmi di costi. Man mano che sempre più attori entrano in settori quali la logistica e i trasporti, ad esempio, il monitoraggio delle risorse remote in movimento da parte dei manager aumenta le opportunità di processi decisionali più rapidi, distribuzioni, sicurezza per i lavoratori ed efficienza operativa. La resistente rete e i servizi IoT di Thuraya hanno già una salda presa sulle verticali che richiedono una connettività ad alta sicurezza per operazioni remote fondamentali per la mission. La soluzione T2M-DUAL si rivolge alle esigenze in continua evoluzione di questi settori e siamo sicuri che sia ben posizionata per soddisfare la domanda del mercato".

T2M-DUAL di Thuraya diversifica il crescente portafoglio M2M dell'azienda. Le sue capacità avanzate servono una serie di requisiti diversi rispetto alle soluzioni presentate in precedenza, il FT2225 di Thuraya e il servizio IP M2M.