28 giugno 2019- 16:24 Tilinko sponsor al Web Marketing Festival

(Roma, 28 giugno 2019) - Roma, 28 giugno 2019 - Tilinko, la principale agenzia italiana dedicata alla Link Building e alle Digital pr, è stata presente come sponsor al Web Marketing Festival 2019, che si è tenuto a Rimini tra il 20 e il 22 giugno. Il Web Marketing Festival è divenuto, nel corso degli anni, uno degli eventi di punta nel settore del mondo digitale in Italia, caratterizzato dalla presenza di oltre 20 mila tra professionisti pronti a mettere a disposizione il proprio savoir faire, aziende, ecommerce e agenzie web. Un sapere destinato alle aziende, ai lavatori indipendenti e agli studenti che intendono affacciarsi ad un contesto ricco di opportunità. Dopo 6 stagioni il WMF continua a mietere successi, grazie alla grande mole di pubblico che il più delle volte ha fatto il tutto esaurito. Stessa sorte si è verificata anche per l’edizione 2019, con migliaia di persone attese ed oltre 400 tra speaker e moderatori provenienti da ogni parte del globo. Tra gli sponsor più attesi spicca la presenza di TiLinko.

Cos’è TiLinkoSi tratta di un brand in forte ascesa, costola di Img Solution, web agency con sede a Roma, che si occupa di soluzioni per il web marketing aziendale. Questo spin-off fondato dal Seo Specialist Stefano Schirru mira ad incrementare ulteriormente la presenza online delle realtà imprenditoriali che vi si affidano, e conseguentemente a riportare una crescita produttiva e soprattutto in ambito economico. Mantenere una partecipazione fissa e costante in rete è infatti un aspetto estremamente vitale per qualsiasi impresa, che deve necessariamente provvedere a trovare una soluzione, richiedendo apporto a chi è in grado di garantire un’ampia visibilità. E’ su questo che si focalizza l’azione di Tilinko. Il suo punto di forza è la stretta collaborazione con giornali e blog online di ampio risalto (Libero, Ansa.it, La Stampa ecc.), i quali possono citare all’interno del proprio spazio web (articoli, commenti) i prodotti o servizi di un determinato marchio.

Tilinko: link building e digital pr al servizio delle agenzie webDopo aver ricevuto la commissione da un nuovo cliente il primo step è quello di analizzare il proprio sito web e quelli della concorrenza, in modo tale da avere a portata di mano tutti i dati possibili a riguardo

Successivamente gli sforzi vengono immessi in due principali attività: •Digital Pr: necessaria per pubblicizzare i servizi di un’impresa tramite le connessioni digitali; •Link Building, il cui obiettivo è quello di aumentare la quantità dei link in entrata da un altro sito internet affidabile.

La Digital Pr è una strategia di marketing che richiede l’azione esterna di utenti e addetti ai lavori. Questi possono veicolare, attraverso commenti, recensioni, contenuti web, il proprio puto di vista su un determinato brand. In questo modo fungono da veri e propri pr, attuando una promozione pubblicitaria per vie traverse. I Link Building consentono ai siti di ottenere le prime posizioni sui principali motori di ricerca. Un buon numero di link in ingresso, soprattutto di qualità e da siti famosi e riconosciuti, rappresenta un buon indicatore agli occhi di Google.

E’ necessario che gli altri parlino di teLo scopo è quello di incentrare la comunicazione su di sé, in modo tale che siti di informazioni online e blog conosciuti al grande pubblico possano parlare della propria azienda. Ciò consente di accrescere la reputazione della stessa, instillando nella mente dell’utente un’impressione positiva. Questi punti devono essere associati all’attuazione delle tecniche Seo basilari. Le classiche direttive per migliorare l’indicizzazione di un sito non sono sufficienti per raggiungere il risultato auspicato. Diviene fondamentale accostare alla redazione dei contenuti e alla gestione del proprio sito web una campagna di comunicazione a 360 gradi.

I numeri di TilinkoNel corso degli anni l’attività ha avviato collaborazioni insieme a centinaia realtà rinomate nel settore giornalistico e dell’informazione, capaci di assicurare una maggiore popolarità per le aziende committenti. Un aspetto di un’importanza imprescindibile, che la differenzia fortemente dai competitors. Un successo testimoniato da dati eccelsi, con oltre 200 clienti entusiasti su circa 2000 siti web trattati. Anni di ottimi risultati che hanno portato Tilinko a divenire sponsor del Web Marketing Festival, in programma il 20, 21, 22 giugno a Rimini.

Per maggiori informazioni: TiLinko - https://www.tilinko.it/

Progetto a cura di: Img Solutions srl 00122 – Roma PI: 14024091002