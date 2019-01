16 gennaio 2019- 12:09 Tre SUV SEAT per la prima volta insieme su strada

- "La nuova SEAT Ateca svolge un ruolo chiave nella nostra nuova strategia del marchio. La Ateca sta lanciando la maggiore offensiva di prodotti nella storia di SEAT". Queste sono state le parole di Luca de Meo, presidente del Comitato esecutivo SEAT, durante il lancio del primo SUV SEAT nel 2016. Due anni e mezzo dopo le sue intenzioni si sono concretizzate e SEAT dispone ora di tre modelli nella sua gamma di SUV, che condividono tutti lo stesso DNA ma con una propria personalità distinta. Oggi sono per la prima volta insieme su strada nella città in cui sono state create.

-Design creato a Barcellona: questo è il fattore decisivo per il 65% dei clienti che acquistano un SUV. Nel caso dei modelli SEAT, hanno tutti un'origine comune: Barcellona. "Tutti e tre non potrebbero essere stati creati che in questa città", secondo il direttore del design SEAT, Alejandro Mesonero-Romanos. Con caratteristiche condivise quali l'eleganza, lo spirito sportivo e l'amore per i dettagli, ogni modello ha tratti unici. Ad esempio, la Arona vanta un "forte carattere da crossover, con 68 possibili combinazioni di colori"; la Ateca si distingue per la sua "silhouette elegante", mentre la Tarraco "esprime il suo carattere grazie al design del frontale, che anticipa il futuro aspetto dei modelli SEAT".

-Motori adatti a ogni esigenza: con prestazioni che vanno dai 95 cavalli della Arona ai 190 cavalli della Tarraco, i tre SUV offrono un'ampia varietà di motori per garantire prestazioni, efficienza e affidabilità. Inoltre, la Arona è il primo modello del suo segmento a offrire un motore a gas naturale compresso, mentre la Tarraco vanta una versione ibrida plug-in. Il più grande SUV di SEAT è "un capolavoro in termini di funzionalità e versatilità", garantisce il vicepresidente di SEAT per la Ricerca e lo Sviluppo, il Dott. Matthias Rabe.

-Sicurezza, la massima priorità: funzioni di assistenza Traffic Jam Assist e Lane Assist, controllo velocità di crociera adattativo (ACC), funzione di frenata di emergenza... Questi sono soltanto alcuni dei sistemi di assistenza alla guida di altissimo livello integrati nei SUV SEAT che garantiscono la sicurezza, mostrando l'impegno del marchio in tal senso, e semplificano la guida. Inoltre, la Tarraco innalza ulteriormente gli standard includendo sistemi di riconoscimento di pedoni e ciclisti.

-Connessi al futuro: per il 28% delle persone che acquista un'auto, la connettività è una funzione fondamentale. SEAT sta lavorando alacremente per offrire le migliori soluzioni al fine di rispondere alla crescente digitalizzazione dell'ambiente circostante, e i tre SUV ne sono la dimostrazione. Da un lato con il cockpit digitale e uno schermo da 8 pollici; dall'altro, con un Full Link come elemento essenziale. Questo sistema collega uno smartphone all'auto attraverso Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink per garantire la connettività all'insegna della sicurezza.

-Successo commerciale: il 30% degli acquirenti attualmente sceglie un'auto con una posizione di guida elevata, come un SUV. Negli ultimi cinque anni, le vendite di questo tipo di auto di medie dimensioni sono quasi raddoppiate in Europa, e questa tendenza è in aumento. Si prevede che le vendite aumenteranno del 40% entro il 2025, raggiungendo un totale di 2,8 milioni di unità. Nel caso di SEAT, i SUV sono stati fondamentali nel potenziare le vendite aziendali. Su tre auto vendute dal marchio, una è un SUV, e queste cifre sono destinate ad aumentare con la Tarraco.

Tre SUV, dati e cifre

ATECA ARONA TARRACO Data di lancio 2016 2017 2018 Posti 5 5 Fino a 7 posti Lunghezza (mm) 4363 4138 4735 Motori Da 115 cavalli 1.0 Da 95 cavalli 1.0 Da 150 cavalli 1.5 TSI a 190 cavalli 2.0 TSI a 150 cavalli TSI a 190 cavalli 2.0 TSI TSI 1.5 TSI e 190 cavalli 2.0 TDI Volume del bagagliaio (litri con sedili posteriori abbattuti) Fino a 1604 Fino a 1280 Fino a 1920 Creato a Barcellona Barcellona Barcellona Prodotto a Kvasiny Martorell Wolfsburg (Repubblica Ceca) (Spagna) (Germania)

SEAT è l'unica azienda a progettare, sviluppare, produrre e commercializzare automobili in Spagna. Membro del Gruppo Volkswagen, la multinazionale ha sede a Martorell (Barcellona), esporta l'80% dei suoi veicoli ed è presente in oltre 80 Paesi su cinque continenti. Nel 2018, SEAT ha venduto 517.600 auto, il migliore risultato del marchio nei 68 anni della sua storia.

Il Gruppo SEAT impiega più di 15.000 professionisti e dispone di tre impianti di produzione: Barcellona, El Prat de Llobregat e Martorell, dove produce con grande successo i popolari modelli Ibiza, Arona e Leon. Inoltre, l'azienda produce i modelli Ateca e Toledo nella Repubblica Ceca, Tarraco in Germania, Alhambra in Portogallo e Mii in Slovacchia.

La multinazionale dispone di un Centro Tecnico operante come hub di competenze che riunisce 1.000 ingegneri impegnati nello sviluppo dell'innovazione per il più grande investitore industriale spagnolo nel campo della ricerca e sviluppo. SEAT include già la più recente tecnologia di connettività nella sua gamma di veicoli ed è attualmente impegnata nel processo di digitalizzazione globale dell'azienda per promuovere la mobilità del futuro.

