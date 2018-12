4 dicembre 2018- 12:36 Trony apre a Conegliano Veneto (Treviso) un nuovo punto vendita

(Milano, 4 dicembre 2018) - 1700 mq e 40 addetti alla vendita

Milano, 4 dicembre 2018 – Si inaugura il prossimo 6 dicembre a Conegliano Veneto, in via San Giuseppe 23, all’interno del parco commerciale Conè, un nuovo punto vendita Trony: nel negozio, che conterà 14000 referenze circa ed un bacino d’utenza stimato di 160.000 potenziali clienti, lavoreranno 40 addetti alla vendita coordinati dal referente Andrea Marchesan e dal supervisore di sede Santino Dodaro. Il punto vendita è facilmente raggiungibile in autobus con la linea 43 e attraverso l’autostrada a A27, uscita Conegliano per poi seguire le indicazioni per il parco commerciale Conè.

Con l’inaugurazione di questo negozio prosegue il progetto di sviluppo del socio DML Spa, del gruppo Amorino - Piraccini, che con questa nuova apertura conta oggi 25 punti vendita Trony, di cui 4 in Veneto, regione ad alto interesse per quanto riguarda gli sviluppi futuri dei punti vendita Trony a marchio DML.

Trony con questa nuova apertura porta il numero complessivo dei propri punti vendita in Italia a 187, cui si aggiungono 18 Mini Trony, precursori dell’ultimo progetto nazionale, per un totale di 205 negozi.

I negozi Trony sono aree accoglienti e confortevoli, luoghi di shopping in cui muoversi in libertà, concepiti per la soddisfazione di bisogni concreti e precisi della clientela. Il concept store è caratterizzato da un’immagine giovane, chiara, dinamica e immediatamente riconoscibile.

Il nuovo punto vendita di Conegliano Veneto, a pianta rettangolare, completamente rinnovato per seguire le esigenze di un moderno consumatore, presenta come primo reparto all’ingresso quello dedicato ai piccoli elettrodomestici, telefonia, droni e fotografia. Tra i vari servizi offre consegna a domicilio, installazione elettrodomestici, preventivi e molto altro ancora. Tra i reparti attivi, tutti quelli compresi nelle categorie del format Trony: un'offerta completa per le sezioni IT, audio/video, fotografia, videogame e accessori, climatizzatori, piccoli e grandi elettrodomestici ed elettrodomestici da incasso.

Sicuramente un’attività di forte attrazione per la clientela di Conegliano Veneto, con un ruolo di primo piano nel panorama commerciale di tutta la zona.

Anche questa nuova apertura sarà comunicata a livello locale e sul sito www.trony.it