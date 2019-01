30 gennaio 2019- 16:06 Turismo, BPER Banca propone tre linee di finanziamento

(Ravenna, 30 gennaio 2019) - Ravenna, 30 gennaio 2019 - In previsione della prossima stagione estiva, BPER Banca propone tre tipologie di finanziamento dedicate al settore turistico: prestito aziendale, mutuo chirografario e mutuo ipotecario.

Per quanto riguarda i mutui, la finalità che vuol raggiungere l’Istituto è quella di consentire, attraverso un finanziamento modulabile, l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’efficientamento energetico di strutture o imprese del comparto.

I prestiti aziendali sono invece concepiti per fornire sostegno circolante e supporto della liquidità legata ai flussi stagionali, consentendo alle attività di rimborsare i capitali nei periodi in cui si concentrano i maggiori incassi.

Giuliano Lugli, Responsabile Direzione Territoriale Romagna, ha commentato: “BPER Banca, oltre a pensare alle necessità contingenti dei suoi clienti, è già al lavoro in vista della stagione turistica per agevolare nel migliore dei modi gli operatori del settore, che costituiscono uno dei principali motori dell’economia del nostro territorio. In particolare, siamo in grado di offrire strumenti operativi e di finanziamento personalizzati per tutti i nostri interlocutori”.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito bper.it .