16 ottobre 2018- 16:24 Tyto Care riceve il marchio CE per la sua soluzione di esame remota a richiesta

- L'approvazione consentirà all'azienda di telemedicina di migliorare lo fornitura di cure primarie ai sistemi sanitari e ai consumatori europei

Tyto Care, un'innovativa azienda di telemedicina che consente visite mediche a distanza ed esami medici completi a richiesta, ha annunciato oggi di aver ricevuto l'approvazione a utilizzare il marchio CE; la sua soluzione completa di telemedicina è ora disponibile per i consumatori e i professionisti europei.

L'approvazione al marchio CE spiana la strada per la distribuzione immediata in Europa della soluzione completa di Tyto Care che include un otoscopio, uno stetoscopio, una macchina fotografica digitale e una piattaforma di telemedicina. La distribuzione avrà luogo tramite partnership con le principali aziende di telemedicina, i sistemi sanitari e i fornitori di servizi assicurativi.

A seguito dell'autorizzazione da parte della FDA e del lancio del prodotto negli Stati Uniti nel 2017, Tyto Care ha visto una trazione significativa presso i principali sistemi sanitari statunitensi, le aziende di telemedicina, i grandi studi medici privati e i datori di lavoro. Tyto include uno strumento di esame portatile modulare per esaminare a distanza cuore, polmoni, pelle, orecchie, gola e addome. I dati dell'esame possono essere condivisi con il medico in tempo reale tramite un consulto sanitario a distanza via video o in anticipazione di una sessione di telemedicina ('esamina e inoltra') per la diagnosi a distanza. La piattaforma include una tecnologia di guida indipendente proprietaria che consente a chiunque di acquisire a distanza i dati dell'esame facilmente e con precisione.

"Aver ricevuto l'approvazione per il marchio CE è una pietra miliare importante per Tyto Care e un passo avanti fondamentale nella nostra continua espansione strategica in Europa e in altri nuovi mercati", ha affermato Dedi Gilad, AD e co-fondatore di Tyto Care. "I medici europei faticano a mantenersi al passo della crescente domanda medica creata da una popolazione in via di invecchiamento e dall'aumento delle patologie croniche. Tyto si trova in una posizione unica per alleggerire tale carico replicando la qualità delle visite mediche di persona senza alcuna barriera all'accesso, come i trasporti o i tempi di attesa. Siamo ansiosi di collaborare con i partner europei per fornire l'anello mancante critico e trasformare la fornitura tradizionale delle cure primarie".

Un recente round di finanziamenti guidato da Ping An Global Voyager Fund ha consentito a Tyto Care di entrare sia nei mercati europei che in quelli asiatici, nel rispetto dell'impegno dell'azienda a fornire la migliore esperienza di telemedicina ai consumatori in tutto il mondo. Con la continua crescita dell'azienda, Tyto Care si concentrerà sulle verticali di mercato chiave, fra cui i sistemi sanitari, i fornitori e le organizzazioni che pagano le spese sanitarie.

Tyto Care sarà presente a MEDICA 2018 a Düsseldorf, 12 - 15 novembre, nel padiglione 16, stand 16G40. Per controllare quando Tyto presenterà la sua relazione a MEDICA, fare clic qui.

Informazioni su Tyto Care

Tyto Care sta trasformando le cure primarie, mettendo la salute nelle mani dei consumatori. L'azienda mette in collegamento continuo le persone con i medici, per fornire le migliori soluzioni di esame e diagnosi a domicilio e virtuali.

Le soluzioni di Tyto Care sono progettate per consentire una visita medica completa da qualsiasi località e includono uno strumento portatile modulare per l'analisi di cuore, polmoni, pelle, gola, orecchie e temperatura corporea; una piattaforma di telemedicina completa per la condivisione dei dati degli esami, la conduzione di consulti video e la pianificazione delle visite; un database basato sul cloud con strumenti di analisi e una tecnologia di guida integrata e algoritmi di machine learning per assicurare la precisione e facilità d'uso. La piattaforma Tyto consente anche la semplice integrazione con i sistemi elettronici di gestione delle informazioni sanitarie EHR e altre piattaforme di telemedicina. Per osservare un video dimostrativo, fare clic qui.

Per ulteriori informazioni, visitare www.tytocare.com.

Contatto per i mediaAllison Grey Headline Mediaallison@headline.media+1-323-283-8176