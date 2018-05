7 maggio 2018- 11:19 UbiatarPlay World Expo 2018: a Lugano il debutto mondiale dell'ecosistema Ubiatar #beeverywhere1-0

() - Il primo incontro mondiale di tutti gli attori dell'ecosistema UbiatarPlay si è tenuto a Lugano nella splendida cornice del LAC Lugano Arte e Cultura, il Centro culturale della Città di Lugano maestosamente affacciato sulle rive del Ceresio. Aziende, avatar, grandi aziende e esperti di tecnologia blockchain si sono incontrati in un prestigioso evento per condividere idee, progetti e le loro visioni del futuro in relazione alle tecnologie di telepresenza e Ubiatar.

Lugano 7/5/2018 - In occasione del debutto mondiale dell'ecosistema UbiatarPlay al LAC Lugano Arte e Cultura, il Centro culturale della Città di Lugano, più di 250 partecipanti selezionati tra imprenditori, investitori istituzionali e cryptoentusiasti si sono dati incontro ed hanno partecipato all'UbiatarPlay World Expo 2018 di Lugano.

L'importante evento è stato trasmesso in diretta live streaming in tutto il mondo grazie all'applicazione UbiatarPlay ed ha visto la collaborazione in tempo reale di più di 3.000 avatar ormai presenti in tutti i continenti collegati dal servizio.

Durante l'importante Kermesse Digitale si è diffusamente parlato di come la tecnologia di Ubiatar possa essere integrata in vari settori del business, gaming, turismo e attività produttive rivoluzionando tutte le rispettive filiere produttive e con importanti ricadute positive su tutti i relativi modelli di business.

Momento clou della giornata è stato il Panel dove i relatori si sono resi disponibili a rispondere a domande relative al mondo blockchain e come questa può influire non solo sul business ma sulla vita di tutti noi, a differenza di altri eventi in cui prevale la tecnica e la parola è sempre solo delle persone presenti sul palco, questo si è trasformato in un vivace scambio di idee ed approfondimenti tra il pubblico, sviluppatori presenti e relatori stessi.

L'evento è stato condotto nelle sue varie sfaccettature dai due fondatori di Ubiatar e di Ubiatarplay la piattaforma operativa, l'ingegnere Fulvio Dominici, CTO e Francesco Raco, CFO che da oltre tre anni stanno sviluppando la società che recentemente sta per lanciare sul mercato la propria ICO - Initial Coin Offering, che già promette di essere una tra le più ambite a livello mondiale per la qualità del progetto presentato.

Sul palco, durante l'intera giornata, si sono avvicendati relatori di fama mondiale ed assoluti protagonisti di questo nascente marcato digitale, ognuno competente per la propria specifica area di competenza, tra cui segnaliamo in particolare: Davide Baldi stimato imprenditore svizzero e CEO di One 4 Switzerland, società di consulenza aziendale, Alfredo Malgrati, CEO di Eurotubi Europa multinazionale nel settore Plumbing, l’ingegner Natale Consonni, imprenditore multinazionale del mondo della certificazione di prodotto e fondatore di Luxochain, società che vuole migliorare il problema della contraffazione dei Luxury goods con l’utilizzo della Blockchain, Federico Pacilli, CTO di Xriba.com, Simone Conti responsabile di Icorace.ch, prestigiosa startup competition dedicata alle ICO mondiali, Maria Elena Gitto, CEO di Ubiatar.

In sala erano presenti anche molti protagonisti dell'ecosistema crypto elvetico interessati allo sviluppo del progetto insieme a numerosi sviluppatori di Ubiatar e rappresentanti di aziende provenienti da Europa, America, Asia e Russia interessati ad adottare velocemente il servizio, oltre a numerosi sponsor ed aziende early adopter del servizio.

UbiatarPlay World Expo 2018 ha quindi rappresentato una occasione unica per conoscere il progetto con una full immersion nella comunità di UbiatarPlay in rapida crescita che si sta espandendo in tutto il mondo e in un gran numero di mercati dove si prevede già che nei prossimi mesi l'evento verrà replicato localmente.

Ubiatar:

Ubiatar è l'unico progetto che offre una soluzione praticabile e reale all'antico sogno dell'umanità: avere il potere dell'ubiquità o il trasferimento istantaneo in qualsiasi luogo. Il punto di partenza è un normale smartphone tenuto da un individuo locale (l' Avatar ); tutto ciò che viene visto e sentito dall'Avatar viene inviato tramite la rete alla Persona a casa ( Usar ) che a sua volta dirige l'Avatar in modo che lui / lei agisca come il suo corpo remoto. Le indicazioni sono fornite con una GUI rivoluzionaria (Graphical User Interface) sovrapposta al flusso video in diretta.

UbiatarPlay:

UbiatarPlay è il marketplace dove si incontrano Avatars e Usars of Ubiatar.

Questa piattaforma funzionerà in un modo molto simile a quello dello store Apple e dei marketplace di GooglePlay , dove gli editori di app si incontrano con i clienti che vogliono installarli / acquistarli. Su Ubiatarplay gli avatar offrono la loro presenza in un posto per un'esperienza unica e identificativi dell'utente può attiva e pagare loro per il servizio. Le entrate del mercato saranno utilizzate per soddisfare la missione UbiatarPlay: aumentare il valore dei token ubiatar nel modo più veloce e più grande possibile, fornendo nel contempo opportunità di lavoro oneste alle persone di tutto il mondo.

