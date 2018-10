17 ottobre 2018- 17:21 UL amplia la propria gamma di prove nel settore automotive con test aggiuntivi sulle emissioni nei Performance Materials Lab di Krefeld (Germania) e Melville (USA)

- MELVILLE, New York e KREFELD, Germania, 17 ottobre 2018 /PRNewswire/ -- UL, organizzazione globale impegnata nelle scienze della sicurezza, ha ampliato il proprio servizio di prove per il settore automobilistico con metodi di prova aggiuntivi per l'analisi delle emissioni da componenti polimerici. Tra i nuovi metodi del portafoglio di servizi di UL rientrano:

Come servizio aggiuntivo unico per i clienti di tutto il mondo, il laboratorio UL di Krefeld fornisce campioni realizzati tramite stampaggio a iniezione per i test round robin sulle emissioni a supporto degli standard qualitativi più elevati del settore.

"I test interni sulle emissioni sono diventati parte integrante di qualunque analisi integrale sui materiali polimerici nel settore delle automobili", ha commentato Thomas Wagner, PhD, Automotive Business Manager della divisione Performance Material di UL. "L'ampliamento del nostro portafoglio di servizi con i test sulle emissioni completa tutte le nostre potenzialità nell'ambito delle prove e contribuisce a garantire che i nostri clienti soddisfino i requisiti normativi globali e locali più recenti".

I laboratori Performance Materials Test Centres accreditati a norma ISO 17025 di Melville e Krefeld-Uerdingen offrono una gamma esclusiva di servizi completi. Con laboratori di prova altamente specializzati e un database completo di materiali, la divisione Performance Materials di UL supporta i produttori di automobili e i fornitori di pneumatici dal concept alle primissime fasi di sviluppo del prodotto, attraverso il processo Part Production Approval Process (PPAP) per ottimizzare il time-to-market.

UL sarà presente alla fiera International Suppliers Fair (IZB), in programma dal 16th al 18th ottobre, 2018 a Wolfsburg in Germania. I visitatori potranno incontrare gli esperti di UL presso il padiglione 6, stand 6305 per esporre i propri requisiti specifici in materia di prove nel settore automobilistico.

Per ulteriori informazioni sull'intera gamma di prove per il settore automobilistico, visitate il sito http://www.ulttc.com/en/industries/automobil.html oppure contattate:

Thomas WagnerAutomotive Business Manager thomas.wagner@ul.com +49 2151 5370 234

UL promuove condizioni di vita e di lavoro sicure per le persone di tutto il mondo, applicando la scienza per affrontare le sfide della sicurezza e della sostenibilità. Il Marchio UL alimenta la fiducia consentendo l'adozione sicura di tecnologie e prodotti innovativi. Tutti in UL condividono un'unica passione: rendere il mondo un posto più sicuro. Noi di UL testiamo, ispezioniamo, conduciamo audit, certifichiamo, convalidiamo, verifichiamo, forniamo consulenza e formazione e incentiviamo questo impegno con soluzioni software per la sicurezza e la sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ul.com.

CONTATTO: Marlene StezinarMarketing Lead – Performance Materials UL LLC T: +49 (215) 1537 0309E: marlene.stezinar@ul.com

