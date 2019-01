4 gennaio 2019- 12:45 Ultimo week end di Christmas Time a Mirabilandia

(Ravenna, 04 gennaio 2019) - Ancora qualche giorno per incontrare Babbo Natale e divertirsi con gli show di Natale e l’Escape Room Remi

Sta per concludersi il magico Christmas Time a Mirabilandia! Per divertirsi con le atmosfere incantate c’è tempo ancora fino a domenica 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Ultimo week end per incontrare Babbo Natale e i suoi amici elfi, visitare il fantastico mondo fiabesco de La Terra delle nevi eterne e il Regno dei Cristalli, divertirsi con lo snow park con vera neve e una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Ad attendere grandi e piccini ci saranno le immancabili mascotte del parco Mike, Otto e Mirabella vestiti a festa per l’occasione.

Ultima chiamata anche per gli spettacoli natalizi, che stanno riscuotendo grande successo: “Un bisbetico a Natale” e “Merry Woof! The Dog Comedy Show”. Emozioni travolgenti anche per la nuovissima Escape Room Remi (aperta dalle 11:30 alle 17:30) per rivivere l’esperienza di uno dei libri per ragazzi più classici di sempre. Divertimento assicurato per tutta la famiglia!

A conclusione della giornata, sulle note delle tradizionali canzoni natalizie, tutti i protagonisti del parco sfileranno cantando e ballando per salutare i visitatori, con un grande parata per un gran finale a effetto.

Fino al 6 gennaio Mirabilandia sarà aperto dalle ore 11:00 alle ore 18:00.

850.000 mq, 47 attrazioni, 5 aree tematiche, 15 show, 25 punti ristoro, 20 negozi e photocall. Con questi numeri Mirabilandia è il più grande parco divertimenti in Italia. Dall’apertura del 1992 a oggi ha continuamente aggiornato la sua offerta con attrazioni nuove, sempre uniche e diverse, per coinvolgere famiglie con bambini, ma anche giovani e adulti spericolati. Le tecnologie all’avanguardia rendono il parco da guinness dei primati: Divertical è il più alto water coaster al mondo, Katun il più lungo inverted coaster in Europa, iSpeed il più alto e veloce launch coaster in Italia ed Eurowheel, con i suoi 90 metri, è la seconda ruota panoramica più alta del continente. Nel 2014 è stata inaugurata Dinoland, la più vasta area presente in un parco divertimenti dedicata al mondo dei dinosauri. Il mondo dei cowboy è arrivato nel 2016 con la Far West Valley, completamente in stile old west e adatta a tutta la famiglia. Molto amato e seguito anche il programma degli show che propone, tra gli altri, “Sfida a Hot Wheels city”, il più acclamato stunt show d’Europa, con il loop mobile più alto, 18 metri di altezza, mai eseguito in un parco divertimenti. Nel 2017 nel parco è arrivata anche la realtà virtuale a bordo del Master Thai, primo e unico duelling coaster in Italia, che regala un’esperienza immersiva straordinaria. Accanto a Mirabilandia nel 2003 è nato Mirabeach, un parco acquatico in stile caraibico con sabbia bianchissima e una laguna cristallina che concilia relax e divertimento. Nel 2018 l’area è stata ampliata con ulteriori 20.000 mq, in cui sono ospitati 6 nuovi scivoli, una nuova area Vip e una piscina a onde di 2.000 mq. La grande novità del 2019 è il Ducati World, 35.000 mq completamente trasformati per accogliere la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico e inserita in un parco di divertimenti. Attesissimo l’esclusivo roller coaster interattivo a doppio binario che simula la guida di una moto Panigale V4 per far sentire tutti dei veri piloti.

