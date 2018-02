Un nuovo standard specifico per i sistemi di controllo degli accessi agli edifici nel Regno Unito

1 febbraio 2018- 17:11

- NORTHBROOK, Illinois, 24 gennaio 2018 /PRNewswire/ -- È stato lanciato il primo standard di sicurezza per le unità di controllo degli accessi nel Regno Unito al fine di migliorare la sicurezza degli edifici residenziali, come condomini, palazzine, case unifamiliari, abitazioni in affitto e case popolari.

Lo standard UL 293 è il primo del suo genere sviluppato specificamente per il Regno Unito (UK). Questo standard è il frutto dell'intensa collaborazione tra UL, organizzazione mondiale di certificazioni di sicurezza, e Secured by Design (SBD), iniziativa della polizia del Regno Unito per la prevenzione della criminalità.

Le unità di controllo degli accessi con certificazione UL 293 continueranno a consentire l'accesso illimitato agli utenti regolarmente autorizzati, ai sensi delle regole di sicurezza SBD stabilite per l'edificio, in modo da impedire gli accessi non autorizzati e rafforzare le strutture affinché resistano agli attacchi dolosi fisici ed elettronici.

SBD ha chiesto la collaborazione di UL riconoscendone la competenza nello sviluppo degli standard, l'esperienza, e le capacità tecniche nel campo dell' access control, oltre che in considerazione della missione storica di UL nella sicurezza pubblica, iniziata oltre 120 anni fa. Il nuovo standard è citato nella 'SBD Homes Guide 2016', la quale fornisce consigli sulla sicurezza ai costruttori di nuovi edifici residenziali nel Regno Unito.

Mick Reynolds, Senior Development Officer di SBD, ha dichiarato: "È un esempio perfetto di come, collaborando con un'autorità normativa, SBD possa elaborare degli standard mai sviluppati prima."

Chris Miles, Business Development Manager di UL per l'Europa e l'America Latina, ha osservato: "Con questa iniziativa UL dimostra il proprio impegno nei confronti del Regno Unito e, più in generale, dell'Europa. La scelta di rivolgersi a UL per sviluppare questo standard è un passo importante per SBD, poiché UL fornisce consulenza e competenze a livello locale ai nostri clienti ovunque si trovino."

Recentemente UL ha aperto un nuovo Laboratorio di prova per doors and hardwares nel Regno Unito, con l'obiettivo di offrire ai produttori i vantaggi della realizzazione dei test (di resistenza agli impatti, di resistenza alle effrazioni e di robustezza) a livello locale in Europa, presso un laboratorio accreditato ai sensi delle normative europee.

Per ulteriori informazioni su questo specifico standard, per discutere dei requisiti di controllo degli accessi o per realizzare dei test, fare clic qui http://s.ul.com/2DoIfHb.

Informazioni su UL

UL promuove condizioni di vita e di lavoro sicure per le persone, ovunque si trovino, adottando criteri scientifici per affrontare le sfide legate alla sicurezza di beni e persone, oltre che alla sostenibilità. Il marchio UL trasmette fiducia e consente di adottare in piena sicurezza nuovi prodotti e tecnologie innovative. In UL, tutti condividono la stessa passione per creare un mondo più sicuro. Testiamo, ispezioniamo, valutiamo, certifichiamo, convalidiamo, verifichiamo, formiamo e sosteniamo queste iniziative con le nostre soluzioni software per la sicurezza e la sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitate il sito UL.com.

REFERENTE: Dagmar EbaughGlobal PR & Social Media Manager UL Commercial & Industrial O: (678) 872.0320 C: (404) 216.4354, dagmar.ebaugh@ul.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg