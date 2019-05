23 maggio 2019- 15:00 Una porta di ingresso verso la crescita

(Milano, 23 maggio 2019) - Favorire l’incontro di capitale finanziario e capitale umano per arrivare al successo. A Women in Finance, su Le Fonti TV, tutti i vantaggi dell’Equity Crowdfunding.

Milano, 23 maggio 2019 – Ospite di Annabella D’Argento nella prossima puntata di Women in Finance, in onda venerdì 24 maggio alle ore 10.30 su LeFonti.TV (www.lefonti.tv), sarà Antonella Grassigli, fondatrice di Doorway. Primo portale di equity crowdfunding guidato da una donna, Doorway si prefigge di sostenere lo sviluppo di promettenti Startup o PMI, creando per gli investitori un portafoglio diversificato in ottica di medio - lungo periodo, prevedendo un ticket minimo di investimento per partecipare di 5.000 euro. Lanciata lo scorso dicembre, a maggio 2019 ha lanciato le sue prime tre campagne. Doorway ha previsto tre eventi riservati agli investitori, affinché ci possa essere un necessario momento di confronto con i fondatori delle tre startup. Il roadshow, iniziato il 10 maggio, farà tappa a Bologna, Roma e Milano.

Antonella GrassigliE' Business Angel e Advisor per Start up e PMI in materia di Fintech, business planning & innovation, restructuring, finance. È inoltre dottore commercialista e revisore legale, titolare di uno studio a Bologna e Milano

Woman in FinanceWomen in Finance vuole essere uno spazio di incontro con le donne protagoniste del mondo della finanza, del trading, dell’economia, dell’imprenditoria e della consulenza. Donne di talento in un settore, come quello finanziario, in prevalenza maschile, dove il cosiddetto soffitto di cristallo ostacola le donne che vogliono far carriera e dove tuttora i luoghi comuni spingono le persone a pensare che la finanza sia una “cosa da uomini”. Non è un caso se nei comitati esecutivi delle società di hedge found, per esempio, la rappresentanza femminile media è del 9%. In Italia ma anche nel resto d’Europa, sono ancora pochissime le donne che ricoprono il ruolo di amministratore delegato (il 7% del totale) o di direttore finanziario (il 14%, secondo dati del Credit Suisse Gender 3000). Con Women in Finance, ideato e condotto da Annabella D'Argento, in diretta il venerdì alle 10.30 su Le Fonti TV, vengono promossi i valori della diversità incontrando professioniste che possano ispirare un cambiamento a partire dalle donne stesse. Nel nostro Paese, fanalino di coda nelle classifiche sul livello di alfabetizzazione finanziaria e dove sussiste un importante differenziale di genere tra uomini e donne, c’è bisogno di formazione in campo economico e finanziario e il pubblico femminile risulta quello meno preparato e informato. Va detto che esiste una evoluzione in atto e che molte società si stanno impegnano a favorire la parità di genere puntando a valorizzare le competenze delle proprie dipendenti. Con Women in Finance si vuole raccontare tutto questo. Ad oggi il progetto Women in Finance è stato portato avanti ospitando personalità di rilievo, tra le quali: Claudia Segre (Global Thinking Foundation), Elena Bossola (Gruppo Edmond de Rothschild), Francesca Senette (We World), Francesca Marsico (WomanHack), Vincenza Belfiore (Azimut Wealth Management), Laura Balla (MetLife), Angela Rebecchi (QBE Italia), Alessandra Pasini (SNAM), Maurizia Cacciatori (ex pallavolista) Elsa Fornero (ex Ministro del Lavoro e delle politiche sociali), Paola Migliorino (Borsari Editore e analista), Michela Catroppa (BioNike), Roberta Costa (Banca Generali) e tante altre.

Le Fonti TVLe Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

