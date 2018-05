8 maggio 2018- 18:54 Univar apre un nuovo centro di eccellenza tecnica a Milano

- La nuova struttura metterà a disposizione dei clienti esperienza e nuove soluzioni per cosmetici colorati, oltre a formulazioni con ingredienti naturali. L'assistenza costante per le formulazioni sarà uno degli elementi chiave della struttura, e Univar continua a espandere la propria gamma di ingredienti specializzati da produttori leader globali. Inoltre, la vicinanza a clienti e fornitori locali consentirà a Univar di realizzare soluzioni leader di mercato, con ingredienti orientati alle tendenze su tutti i segmenti principali di mercato.

"La nuova struttura a Milano è un ampliamento del centro esperto a Versailles, Francia nel campus della ISIPCA (Istituto superiore internazionale del profumo, della cosmesi e dell'aromatica alimentare) e colloca risorse preziose in una posizione di maggiore vicinanza al mercato italiano della bellezza e della cura della persona, un mercato questo che è il maggior produttore al mondo di cosmetici colorati," ha commentato Matthew Ottaway, vice presidente Univar delle società mirate nella regione EMEA. "Questa è un'ulteriore prova dell'impegno di Univar e della sua volontà di voler essere una soluzione inclusiva per clienti e fornitori."

Di recente si è svolto un grande evento inaugurale presso la struttura per presentarne le capacità ai clienti locali e per testimoniare l'approccio di Univar all'innovazione per il mercato della cura della persona. "L'evento è stato un grande successo e illustra ulteriormente come gli investimenti di Univar vadano a beneficio dei nostri clienti," ha aggiunto Ottaway.

Informazioni su Univar

Fondata nel 1924, Univar (NYSE: UNVR) distributore globale di sostanze chimiche ed ingredienti e fornitore di servizi a valore aggiunto, opera con fornitori leader nel mondo. Supportata da un team completo di professionisti tecnici e delle vendite con profonda esperienza nelle specialità e nel mercato, Univar gestisce centinaia di strutture per la distribuzione in America Settentrionale, nell'Europa Occidentale, nell'Asia del Pacifico e in America Latina. Univar offre soluzioni personalizzate ai clienti attraverso un ampio portafoglio di prodotti, sostenute da una delle più estese reti di distribuzione del settore nel mondo. Per maggiori informazioni, visitare www.univar.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/550092/UNIVAR_LOGO.jpg