12 novembre 2018- 19:00 Uno studio SEAT svela ciò che cercano i millennials in un'auto

- Iperconnessi e appassionati di design

Prima chiamavano i loro amici dal telefono di casa, ma ora usano cellulari di ultima generazione. Hano cominciato ad ascoltare musica con gli stereo a cassette, ma oggi hanno tutti i loro pezzi scaricati nel cloud. Sono i millennials - una generazione che si distingue per essersi rapidamente adeguata ai progressi tecnologici. Oggi questo gruppo costituisce il 12% di tutti gli acquirenti di auto in Europa. Ma cosa cerca esattamente questa generazione iperconnessa e amante della libertà quando si tratta di scegliere un veicolo?

- Design in primis: per il 40% degli attuali acquirenti d'auto tra i 25 e i 37 anni, le linee esterne sono una delle ragioni principali per l'acquisto di un veicolo, sulla base di una ricerca interna condotta da SEAT. Analogamente, i risultati mostrano che un terzo degli under 30 considera l'auto un'espressione della propria personalità e vuole che rifletta il loro stile individuale. La connettività, l'impianto sonoro e l'infotainment sono gli altri elementi decisivi per un millennial su tre.

- Orientamento al piccolo e alla città: c'è una gamma infinita di possibilità sul mercato, ma questa generazione ha un'idea chiara: il 50% preferisce modelli compatti come la SEAT Leon o Ibiza. Inoltre, anche il segmento SUV è una scelta molto popolare per il 20% di questo gruppo, una percentuale che aumenta con l'età degli acquirenti. In ogni caso, solo uno su cinque millennials è in grado di comprare un'auto con i propri risparmi, un dato che sale fino al 40% nelle generazioni successive.

- Aggiornàti e con un solo click: essendo la generazione digitale che è, prima di decidere su un modello o un altro, i millennials conducono una ricerca esauriente su internet. Secondo Enrique Pastor, responsabile ricerche di mercato e strategie di prodotto di SEAT, "impiegano una media di nove settimane per concludere un acquisto. Poiché si prendono il tempo per informarsi meglio e hanno relativamente meno esperienza nel processo d'acquisto di un'auto, impiegano più tempo per prendere una decisione." I siti delle case automobilistiche e i rapporti specialistici rappresentano rispettivamente il 50% e il 24% delle loro fonti principali di informazione. Una differenza che li distingue dai loro predecessori è che, per questa generazione, i consigli di amici e famigliari giocano un ruolo importante. Prima di fare un acquisto, il 23% di questo gruppo consulta la propria cerchia ristretta, mentre questo dato scende al 13% negli utenti over 40.

- Lo sharing è vita: rispetto al passato, il modo in cui le persone usano la propria auto oggi è cambiato. Secondo studi interni, i millennials sono la prima generazione interessata a nuove forme di mobilità. Ad esempio, il 26% degli automobilisti di età fra 25 e 37 anni contempla la condivisione della propria auto con altri utenti. In realtà, il car sharing è "una tendenza destinata ad intensificarsi nel futuro: si stima che 36 milioni di utenti nel mondo utilizzeranno i servizi di carsharing entro il 2025," ha concluso Enrique.

