UTOPIA si conferma tra le aziende europee a maggiore crescita secondo il Financial Times

Roma, 1 marzo 2019 - Per il secondo anno consecutivo UTOPIA - società di Relazioni istituzionali, Comunicazione, Affari legali & Lobbying - entra nella classifica del Financial Times “FT1000 Europe’s Fastest Growing Companies 2019”, attestandosi tra le mille aziende europee innovative a maggiore crescita, grazie a un fatturato record del +296% nel triennio 2014-2017.

Inoltre la società - fondata e guidata da Giampiero Zurlo – registra nel 2018 un ulteriore aumento del fatturato del 31% rispetto all’anno precedente, con ricavi superiori ai 3 milioni di euro, e annuncia l’apertura della nuova divisione “Digital & Social Media” coordinata da Axel Donzelli.

“Essere riconfermati dal Financial Times tra le aziende che rappresentano il motore economico dell’Europa è ovviamente motivo di orgoglio - ha dichiarato Zurlo - ma soprattutto è fonte di ulteriore responsabilità come azienda leader di un mercato in forte espansione. Quotidianamente ci chiediamo come continuare a essere innovativi per competere in un mondo in continuo cambiamento, in particolare nei settori della politica e della comunicazione di impresa. Ecco perché, a parziale risposta, dopo quasi due anni di studio del nostro mercato e delle sue evoluzioni, abbiamo deciso di aprire un nuovo dipartimento interamente dedicato alle strategie digitali. Anche il lobbying e l’advocacy stanno diventando digital, a conferma di un processo che ha ormai investito interi altri settori. È evidente, infatti, come i social network e in generale il web siano sempre più il luogo in cui la politica misura il consenso, gli elettori esprimono le loro posizioni partecipando al dibattito politico e i consumatori effettuano le loro scelte giudicando i prodotti e le aziende. La rete è divenuta il luogo democratico per eccellenza dove le persone si informano, ascoltano, si esprimono e giudicano, orientando la politica e i consumi.”

Attraverso questa nuova divisione aziendale, UTOPIA garantirà un approccio ancora più integrato con i servizi di public affairs e comunicazione, rendendo le strategie maggiormente performanti e posizionandosi così su nuovi segmenti di business con l’obbiettivo di continuare a trainare la crescita societaria.

Fondata da Giampiero Zurlo, UTOPIA è leader in Italia nell’attività integrata di public, media & legal affairs. Con oltre 40 collaboratori e due sedi a Roma e Milano, la società assiste alcune delle più importanti imprese nazionali e internazionali nei rapporti con le istituzioni e con i media. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui: “Le Fonti Awards 2018”, “Leader della Crescita 2019” de Il Sole 24 Ore e “FT1000 Europe’s Fastest Growing Companies” del Financial Times per il 2018 e 2019. Autrice del libro “La Tempesta Perfetta - La politica italiana raccontata alle multinazionali che investono nel nostro Paese”, edito da Giubilei Regnani, la società ha chiuso il bilancio 2018 con oltre 3 milioni di euro di ricavi.

