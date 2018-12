11 dicembre 2018- 12:59 Versace, Danone e The Adecco Group tra i premiati della serata

(Milano, 11 dicembre 2018) - Illustri ospiti hanno animato la cerimonia dedicata a Luxury, Innovazione e Leadership

Grande successo per la serata LE FONTI AWARDS®, tenutasi lo scorso giovedì 5 dicembre a Palazzo Mezzanotte, nella splendida cornice di Borsa Italiana.

La televisione nazionale di Le Fonti (Le Fonti TV), con le sue oltre 700 ore di diretta al mese e un palinsesto interamente dedicato al mondo del business, della finanza e del legale, ha garantito massima risonanza mediatica all’evento grazie al collegamento live del Direttore responsabile Giuseppe Di Vittorio.

La sera, ad aprire la cerimonia di premiazione, è stato il CEO Summit dal titolo “Innovazione e Leadership: driver di crescita nel Sociale e nella Moda”. Il dibattito, moderato dalla giornalista Debora Rosciani, ha coinvolto: Santo Versace, Ambassador Made in Carcere; Avel Lenttan, CEO e Founder Avel Lenttan; Daniele Popolizio, Presidente Gruppo Cenpis | Leone d'Oro alla Carriera; Fabrizio Gavelli, General manager Mellin S.p.a. | Gruppo Danone e Monica Magri, HR & Organization Director The Adecco Group.

La premiazione è stata inaugurata dall’assegnazione del Premio alla Carriera Impegno Sociale a Santo Versace, un riconoscimento per le molte iniziative di solidarietà come Made in carcere, progetto che permette a donne e a minorenni in stato di detenzione, di lavorare, ricostruendo consapevolezza e dignità umana. Un nuovo modello di Produzione, il BIL, Benessere Interno Lordo, di Marketing e Sviluppo Sostenibile che genera profitto e al contempo promozione sociale.

Importanti riconoscimenti nella categoria risorse umane sono stati conferiti a Bricocenter e Oerlikon Graziano, che hanno ricevuto la qualifica HR Team dell’Anno GDO ed HR Team dell’Anno Componenti & Sistemi di Trasmissione. Premi ad personam per Fabio Bertolini (GFT Italia), Mariarosaria Carlesimo (Eurobet Italia) e Monica Magri (The Adecco Group) che hanno ritirato i trofei Direttore Risorse Umane dell’Anno Consulenza IT, Direttore Risorse Umane dell’Anno Scommesse Sportive e Monica Magri (The Adecco Group). Premiata anche Sonia Malaspina (Gruppo Danone), insignita del titolo Direttore Risorse Umane dell’Anno Settore Alimentare.

CATEGORIA LUXURY GOODS & JEWELRYGruppo Voghera e Avel Lenttan hanno trionfato come Eccellenza dell’Anno Luxury & Leadership Rappresentanza e Distribuzione ed Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Rising Star Luxury.

CATEGORIA GRANDE DISTRIBUZIONEMeritata vittoria per Lidl Italia che si è aggiudicata il titolo di Eccellenza dell’Anno Marketing & Comunicazione GDO.

CATEGORIA DIRITTO DEL LAVOROVittoria dello Studio Legale Adalberto Perulli che si è aggiudicata il trofeo Boutique di Eccellenza dell'Anno Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale.

CATEGORIA IP & TMTSi è aggiudicato il titolo di Studio di Consulenza dell’Anno Proprietà Intellettuale INTERPATENT.

CATEGORIA DIRITTO SANITARIOLegalSanità ha trionfato come Boutique di Eccellenza dell’Anno Consulenza Settore Sanitario.

CATEGORIA BANKING & FINANCEPremio ad personam per Massimiliano Elia (Studio Legale Avv. Massimiliano Elia) che ha conquistato il titolo di Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Finanziario.

CATEGORIA DIRITTO PENALEPremio Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Penale dell'Economia per Imperato e Associati.

CATEGORIA FISCALITÀHanno trionfato nella categoria lo Studio Spiniello e Simonelli Associati che rispettivamente sono state premiate come Studio Professionale dell’Anno Consulenza Tributaria e Studio Professionale dell’Anno Fiscalità Internazionale. Francesco Giuseppe Cioffi è stato invece insignito del titolo di Professionista dell’Anno Under 35.

CATEGORIA DIRITTO AMMINISTRATIVOSi è aggiudicato il premio Team Legale dell’Anno Boutique d’Eccellenza Appalti Pubblici Rising Star Legal Team.

CATEGORIA DIRITTO DEL GIOCO PUBBLICO E SCOMMESSELo Studio Legale Sbordoni & Partners ha conquistato il titolo Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto del Gioco Pubblico e Scommesse.

CATEGORIA DIRITTO SOCIETARIOVittoria per Nexus che è stata riconosciuto Studio Professionale dell’Anno Consulenza Societaria.

CATEGORIA ENERGYeVISO è stata giudicata Eccellenza dell’anno Innovazione & Sostenibilità Servizi Energetici PMI.

CATEGORIA MARKETING & COMUNICAZIONELovemark e Across hanno rispettivamente ritirato il premio come Eccellenza dell’Anno Marketing Digitale E-Commerce ed Eccellenza dell'Anno Innovazione Performance Marketing.

CATEGORIA FAMILY OFFICEGlobal Concierge Services ha guadagnato il titolo di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Family Office.

CATEGORIA IT & TECNOLOGIAInfoservice e Tecnosfera 2000 hanno conquistato trofei Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Software Gestionali ed Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Consulenza ed Intermediazione Informatica.

CATEGORIA OPERATIONS MANAGEMENTPremio Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Operations Management per Quin.

CATEGORIA LOGISTICAHanno conquistato il titolo di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Trasporto Intermodale Setras.

CATEGORIA MANIFATTURIEROVD Glass, Poolmeccanica Lorenzon e Amel Medical si sono aggiudicati i trofei Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Design del Prodotto, Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Costruzioni in Acciaio ed Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Dispositivi Elettromedicali.

