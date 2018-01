Villa Luogoceleste migliore struttura turistica italiana

19 gennaio 2018- 15:54

- Resi noti i vincitori italiani di Zoover Awards 2017, certificati di qualità dedicati all'hospitality europea.

Gli Awards sono stati presentati oggi al Jaarbeurs Exhibition Centre di Utrecht: Villa Luogoceleste è stata votata come miglior alloggio in Italia e riceverà il Golden Zoover Award per il punteggio stagionale più alto assegnato dai turisti europei. Hanno partecipato al contest oltre 28000 strutture turistiche suddivise in cinque tipologie ricettive.

I certificati rappresentano un riconoscimento da parte di tutti gli ospiti che hanno pubblicato una recensione delle vacanze su Zoover.com nel 2017. Quest'anno sono stati condivisi on line oltre 250.000 commenti sulle esperienze di soggiorno dei viaggiatori europei.

Golden e Orange Zoover Award

Tutte le strutture con un voto medio di 9 o maggiore sono premiate con il Golden Award, mentre quelle tra 8 e 8.9 ricevono un Orange Award.

Golden Italia

Categoria Vincitore Mini-camping Agricamp Picobello Camping Vidor Family & Wellness Resort Hotel Angelo Engel Bed & Breakfast Villa Luogoceleste Case Vacanza Agriturismo La Vallata

Gli Zoover Awards sono tra i premi annuali più importanti dell'industria travel, i quali da riconoscimenti regionali sono diventati importanti prima a livello nazionale (Olanda) e successivamente in tutta Europa. Gli utenti del portale determinano i vincitori assegnando un voto complessivo alla struttura turistica in merito all'esperienza di soggiorno.

