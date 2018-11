27 novembre 2018- 16:59 Vita digitale protetta con la sicurezza adattiva: Kaspersky Lab lancia una nuova generazione di soluzioni consumer

(Roma, 27 novembre 2018) - Nel mondo moderno, le persone devono fare un compromesso tra la possibilità di rimanere sempre connessi, o preservare la propria privacy. Più le persone utilizzano i servizi Internet, più è difficile per loro mantenere riservate le proprie informazioni personali. Inoltre, lo stile di vita mobile richiede che gli utenti siano online sempre e ovunque si trovino, perché da questo dipendono le loro connessioni sociali, i loro guadagni, il benessere e persino l'equilibrio emotivo. Le soluzioni di Kaspersky Lab consentono alle persone non solo di rimanere in contatto in qualsiasi circostanza, ma anche di garantire la propria privacy online.

A questo scopo, Kaspersky Lab ha aggiornato la propria gamma di soluzioni chiave per gli utenti consumer, per salvaguardare tutto ciò che è prezioso per loro - privacy, denaro, ricordi, pensieri per i loro cari e molto altro ancora, oltre alla protezione contro i cyberattacchi. Nel prodotto di base dell'azienda - Kaspersky Anti-Virus - sono state aggiunte funzioni per proteggere gli utenti dalle più recenti e più avanzate minacce informatiche. Sono stati, inoltre, apportati miglioramenti alle prestazioni, alla facilità di configurazione e all'efficienza di rilevamento delle soluzioni premium della linea di prodotti Kaspersky Internet Security e Kaspersky Total Security. Ma soprattutto, il portfolio aziendale è stato arricchito con un prodotto completamente nuovo, un servizio adattivo chiamato Kaspersky Security Cloud, che va oltre per proteggere gli utenti da qualsiasi problema che possano incontrare nel mondo digitale.

Ogni persona è unica, questo è innegabile. Lo stesso vale per il comportamento online delle persone, che costituisce il loro mondo digitale. Ecco perché gli esperti di Kaspersky Lab hanno inventato e brevettato la tecnologia di protezione adattiva. Kaspersky Security Cloud combina tutti i migliori elementi delle soluzioni di punta, compresa la protezione leader di mercato contro le minacce informatiche e gli "scenari" adattivi. Adattabilità significa che il servizio offre protezione esattamente quando è necessario, a seconda del comportamento dell'individuo e del dispositivo utilizzato.

Kaspersky Security Cloud opera come soluzione security-as-a-service. Non è "collegato" al dispositivo, ma al suo proprietario tramite un account sul portale My Kaspersky e il servizio è disponibile sia su abbonamento annuale che mensile. Inoltre, l'unicità della soluzione risiede nel fatto che, con le impostazioni appropriate, il prodotto si comporta come un "consulente" che dice prontamente cosa fare per mantenere una connessione quando è più necessaria, o per evitare di mettere in pericolo i dati personali quando si verifica tale rischio.

Ad esempio:

• Immaginate di dover inviare urgentemente un documento riservato, quindi vi fermate a prendere un caffè nella caffetteria più vicina e vi collegate alla connessione Wi-Fi gratuita. Tuttavia, questo Wi-Fi si rivela essere pericoloso. In particolare, i criminali informatici possono intercettare tutti i dati trasmessi. Questo non è raro. Kaspersky Security Cloud segnala questo rischio e, a seconda delle impostazioni, attiva automaticamente la VPN, che crittografa in modo sicuro tutti i dati trasmessi. Lasciate che gli hacker provino a decifrare questo!

• Oppure, cosa succede se qualcuno entra nella rete Wi-Fi di casa vostra e guarda segretamente tutte le vostre attività online - i siti web che visitate, i messaggi che inviate ad amici e familiari? Oppure vuole semplicemente usare la vostra connessione Internet gratis? Con la nuova soluzione di Kaspersky Lab, questo non è possibile, perché conosce tutti i dispositivi che si connettono alla vostra rete e vi tiene informato su di essi.

• Oppure, immaginate di aver frettolosamente inserito una nuova password per il vostro account su un social network, ma questa password è troppo semplice e facile da hackerare. Kaspersky Security Cloud lo evidenzia e vi suggerisce di creare una password più affidabile, vi dice come farlo e vi aiuta anche a generare una password che i criminali informatici non saranno in grado di hackerare per secoli. Così, le vostre conversazioni con gli amici rimarranno private.

• Naturalmente, una password forte è molto importante, ma cosa succede se il servizio stesso è stato violato e tutte le password rubate? Anche in questo caso, non si tratta di un evento raro. In questo caso, Kaspersky Security Cloud viene a conoscenza della perdita e avverte il proprietario, invitandolo a cambiare la password prima che sia troppo tardi, cioè prima che i suoi dati personali diventino disponibili per la vendita sul Darkweb.

• E se si è in ritardo per un incontro importante (un colloquio di lavoro o un appuntamento, ad esempio) e la batteria dello smartphone si scarica improvvisamente e non si può avvertire la persona che vi aspetta? Con la soluzione Kaspersky Lab, questa situazione è altamente improbabile. Non solo segnala costantemente le impostazioni del dispositivo non sicure e le applicazioni non necessarie, ma segnale in anticipo quanto tempo rimane prima che la batteria del vostro Android sia completamente scarica.

• Ancora un'altra situazione fastidiosa: l’hard disk del vostro computer portatile “è morto” con tutti i vostri preziosi file - le foto dei vostri bambini o dei vostri amici a quattro zampe, il video del matrimonio, il corso che deve essere consegnato domani... non con Kaspersky Security Cloud! La soluzione non solo consente di effettuare backup regolari, ma avverte anche in anticipo se si sospetta che il disco rigido si stia danneggiando.

Questi e altri "scenari" sono previsti da Kaspersky Security Cloud e vengono costantemente aggiornati. In questo modo, il nuovo servizio adattivo consente alle persone di rimanere sempre connesse e proteggere i propri dati.

"Nello sviluppo di Kaspersky Security Cloud, siamo stati guidati dal desiderio di creare un servizio in grado di fornire la giusta protezione al momento giusto. Vita digitale oggi non significa solo avere un dispositivo connesso a Internet, è un mondo intero che non è meno importante di quello fisico. E ogni persona ha il proprio “dominio”, il che significa che ogni persona ha bisogno di una protezione speciale che si adatti al proprio stile di vita digitale. Crediamo che il futuro risieda in soluzioni di sicurezza che si adattino all'individuo, a ciascun membro della sua famiglia, al suo ambiente e al suo comportamento. Kaspersky Security Cloud è il nostro primo passo verso questo futuro", afferma Morten Lehn, General Manager Italy, Kaspersky Lab.

Kaspersky Security Cloud è disponibile nella versione Personal che fornisce funzionalità complete per un account e cinque dispositivi e nella versione Family che copre fino a 20 account e fino a 20 dispositivi.

Informazioni su Kaspersky LabKaspersky Lab è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale che opera nel mercato da oltre 20 anni. La profonda intelligence sulle minacce e l’expertise di Kaspersky Lab si trasformano costantemente in soluzioni di sicurezza e servizi di nuova generazione per la protezione di aziende, infrastrutture critiche, enti governativi e utenti privati di tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda include la miglior protezione degli endpoint e numerosi servizi e soluzioni di sicurezza specializzati per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky Lab e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

