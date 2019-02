5 febbraio 2019- 17:17 VSBLTY annuncia due partnership internazionali ed esporrà due prodotti ad ISE

- L'annuncio è stato dato dall'AD di VSBLTY Jay Hutton, che ha anche detto che l'azienda esporrà due prodotti unici alla fiera ISE, in programma dal 5 all'8 febbraio, presso lo stand 8-S360. Amsterdam ospiterà l'ISE 2019 e ci si attende che attiri 80.000 professionisti del settore audio/video e integratori di sistemi.

Hutton ha detto che VSBLTY svelerà un ascensore video wall — "specchio magico" Gateway del gruppo LU-VE — concepito per hotel, uffici ed edifici residenziali che trasmetterà foto, video e pubblicità così come informazioni e annunci dell'edificio. La tecnologia touch screen permette anche agli utenti degli ascensori di comunicare con l'esterno via web. In caso di emergenza, la cabina dell'elevatore sarà immediatamente in comunicazione audio/video con uno specialista delle emergenze per calmare e informare i passeggeri.

Il secondo prodotto VSBLTY in dimostrazione sarà un mobile di negozio con scaffali che hanno schermi video interattivi per coinvolgere ed informare i clienti. Hutton ha detto che il mobile è ideale per promuovere i prodotti. Il video su schermi di varie dimensioni mostra gli usi del prodotto e i benefìci, oltre all'aiutare ad educare i clienti, riducendo la dipendenza dai commessi del negozio. Il modulo può anche mostrare le promozioni in-store.

Entrambe le nuove aziende partner di VSBLTY parteciperanno ad ISE, ha detto Hutton. Atlas International è un full-service provider di soluzioni innovative specializzato in business e technology integration in un'ampia gamma di canali. "Con la nostra esperienza nella segnaletica digitale, coinvolgimento del cliente, ed intelligenza artificiale, Atlas è un partner ideale per aiutare VSBLTY ad avere distribuzione in Italia e altrove," ha dichiarato l'AD dell'azienda Tommaso Boralevi.

Onyx-Cognivas ha dei brevetti unici sulla segnaletica digitale trasparente che offre il 100% di trasparenza on demand, abbinata ad analisi video. L'azienda utilizza anche i dati grezzi raccolti dalle analisi video, in particolare rilevamento/riconoscimento facciale e riconoscimento di oggetti, che— in abbinamento con altri set di dati—costruisce soluzioni di deep learning intelligence.

Il cofondatore Andrew Coudounaris ha detto: "la nostra tecnologia ad algoritmi di business intelligence all'avanguardia, che unisce il riconoscimento e il rilevamento facciale con le analisi video e il riconoscimento di oggetti, rende Onyx-Cognivas sinergica con VSBLTY, che ha fatto progredire con successo la fusione tra marketing intelligence e sicurezza."

