12 novembre 2018- 18:39 WACO Classic Aircraft Corporation annuncia il nuovo proprietario

Dimor Group Inc., con sede a Fort Lauderdale, FL, ha acquisito WACO Aircraft Corporation, fondata nel 1983 e con sede a Battle Creek, MI, il 9 novembre 2018. L'acquisizione include Centennial Aircraft Services, Inc., una struttura di manutenzione FBO e FAA Part 145, anch'essa con sede a Battle Creek, MI.

WACO Aircraft Corporation ha ottenuto il riconoscimento internazionale per la fabbricazione e produzione di biplani classici di altissima qualità sulla base dei modelli anni '20 e '30 del secolo scorso. Oltre al modello base a tre posti WACO YMF-5 D, disponibile in versione da terra e al modello YMF-5 F in versione velivolo anfibio, viene prodotto anche il Great Lakes 2T-1A-2 (di WACO). I clienti apprezzano particolarmente le attrezzature moderne e la verniciatura personalizzata. Il fascino del volo su un biplano ad abitacolo aperto, appena costruito, con un design classico, ma dotato della tecnologia più avanzata, è apprezzato allo stesso modo in tutto il mondo.

Dimor Group Inc. continuerà a sostenere la storia di successo della WACO Aircraft Corporation e svilupperà ulteriormente il mercato per questi velivoli classici. Oltre alla manutenzione degli aeromobili, nei progetti è prevista anche la riproduzione di altre pietre miliari della storia dell'aviazione.

I clienti e amici di WACO saranno lieti di sapere che la manutenzione, la ristrutturazione e la fornitura di ricambi continueranno a essere affidati a Centennial Aircraft Services.

La distribuzione della gamma di prodotti in Europa sarà gestita tramite una filiale del Dimor Group presso l'aeroporto di Dübendorf vicino a Zurigo, in Svizzera.

Peter Bowers, Presidente di WACO Aircraft Corporation, manterrà la propria posizione in seno alla società ed è disponibile come persona di contatto.

Dimor Group Inc. è stato fondato nel 2018 per acquistare, vendere e noleggiare velivoli di ogni tipo, oltre che per fornire servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili.

