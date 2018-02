Woolworths sceglie la soluzione PLM di Centric Software

- Il gigante del retail mira a semplificare la propria attività e a ridurre il time-to-market

Woolworths Proprietary Limited, un'importante catena retail sudafricana, ha scelto Centric Software come soluzione PLM per la gestione del ciclo di vita del prodotto per la propria attività nel settore della moda, della bellezza e degli articoli per la casa. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l'outdoor, prodotti di lusso e di largo consumo per aiutarle a raggiungere obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

Woolworths South Africa, parte del gruppo Woolworths Holdings, è un importante retailer che opera in Sudafrica e in 11 paesi dell'Africa subsahariana e offre un'originale combinazione di prodotti che spaziano dagli alimentari al mondo della moda, dai cosmetici agli articoli per la casa, ai servizi finanziari.

I requisiti di Woolworths per un sistema PLM intuitivo e innovativo sono cresciuti insieme all'azienda. La necessità di Woolworths di avere un sistema PLM intuitivo e innovativo è aumentata con il crescere dell'azienda. L'ampliamento dell'offerta di prodotti, ha portato a una maggiore diversificazione delle aree di approvvigionamento, che associata all'espasione dell'azienda in nuovi mercati ha creato maggiore complessità nella gestione di questi nuovi canali

La ricerca di una soluzione a questi problemi ha portato così l'organizzazione nel mondo delle moderne soluzioni PLM. Dopo aver preso in esame ogni sfida aziendale di tutto lo scenario legato ai prodotti, è risultato evidente che una soluzione PLM avrebbe risolto la maggior parte di tali problemi.

Al termine di un processo di selezione tra una serie di concorrenti, Woolworths ha scelto di implementare la soluzione PLM di Centric Software.

Centric è stato scelto in quanto la sua era la soluzione che meglio si adattava al modello di trading attuale e futuro di Woolworths e che, allo stesso tempo, offriva le opportunità per semplificare i metodi di lavoro. Una compatibilità con la cultura aziendale e uno straordinario partner di implementazione locale, che aveva già esperienza di installazione Centric presso altri rivenditori sudafricani, sono i fattori che hanno reso la decisione più semplice.

Avere un'unica fonte della verità per tutti i vari reparti consentirà di gestire più facilmente le collezioni, ridurre il time-to-market e aumentare la visibilità. Centric fornirà all'azienda la piattaforma per trasformare ruoli e attività legati al design, al sourcing, agli acquisiti e alla tecnologia, permettendo al team di Woolworths di prendere decisioni ottimali e più rapide.

Centric è impaziente di collaborare con Woolworths all'implementazione di una soluzione flessibile, in grado di operare da subito e di crescere e adattarsi ai cambiamenti dell'azienda nel corso del tempo.

"Siamo molto felici che Woolworths abbia scelto Centric PLM e desideriamo darle il benvenuto nella famiglia Centric", dichiara Chris Groves, President and CEO di Centric Software. "Saremo a fianco di Woolworths lungo tutto il percorso e siamo impazienti di vedere Centric accompagnare l'azienda nella sua crescita".

Woolworths Holdings Limited (http://www.woolworthsholdings.co.za)

Woolworths Holdings Limited (WHL) è una delle 40 aziende elencate nella JSE Limited Securities Exchange, che operano nell'emisfero sud, e con il 34% del proprio margine operativo generato in Australia.

Il gruppo è formato da tre principali divisioni operative:

Woolworths Financial Services (WFS) è una joint venture tra Woolworths e Barclays Africa Group, dove Barclays Africa Group detiene il 50% + 1 delle azioni. Il consiglio di amministrazione del WFS è costituito da direttori sia del WHL che di Barclays Africa Group, con la direzione di Barclays per gli aspetti legati alla politica creditizia, ai rischi e ai finanziamenti, e la direzione di Woolworths per l'integrazione dei clienti.

Dal 1° settembre 2017 una nuova struttura regionale, WHL Australia, è stata creata per le nostre aziende australiane David Jones e Country Road Group.

Il Gruppo conta oltre 44.000 dipendenti in 14 paesi e opera in più di 1400 punti vendita.

Woolworths SA (http://www.woolworthsholdings.co.za)

Woolworths offre un'originale combinazione di prodotti che spaziano dagli alimentari al mondo della moda, dai cosmetici agli articoli per la casa, ai servizi finanziari con l'intento di diventare uno dei principali fashion retailer dell'emisfero australe.

Il Gruppo ha alle proprie dipendenze oltre 31.000 persone in Sudafrica e oltre 43.000 in tutto il Gruppo in Sudafrica, Africa e Australasia per trasformare questo intento in realtà.

Operare responsabilmente, nel modo più trasparente ed etico è un punto cardine dell'attività di Woolworths. La sostenibilità è uno dei valori e degli imperativi strategici del Gruppo. Il Gruppo fa affidamento sui propri dipendenti affinché siano il centro innovativo e creativo dell'azienda mediante l'integrazione di iniziative per la sostenibilità in tutte le proprie attività. Grazie allo sforzo e al supporto collettivo del personale, dei fornitori e dei clienti, l'azienda continua a fare grandi passi avanti nel suo percorso mirato a migliorare le condizioni della propria comunità e del mondo intero.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Dalla sua sede nella Silicon Valley e dagli uffici nelle capitali di tendenza in tutto il mondo, Centric Software fornisce una piattaforma di trasformazione digitale per le aziende più prestigiose che operano nei settori della moda, retail, calzature, articoli per esterni, beni di lusso e di largo consumo. Centric Visual Innovation Platform (VIP) è una raccolta di visual boards completamente digitali, concepite per dispositivi touchscreen come iPad, iPhone e per schermi TV touch-screen di grandi dimensioni. Centric VIP trasforma il processo decisionale e ne automatizza l'esecuzione per ridurre notevolmente il time to market e gli scostamenti dai trend. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell'azienda, offre funzionalità per il merchandise planning, lo sviluppo di prodotti e materiali, il sourcing e la collaborazione fornitori, la qualità e compliance e la gestione di cataloghi di vendita e presa ordini, personalizzate per i dinamici settori dei beni di consumo. I pacchetti Centric SMB ampliano l'offerta PLM di Centric Software includendo tecnologie innovative e importanti best practice di settore, specifiche per le aziende di piccole dimensioni.

Centric Software ha ricevuto numerosi riconoscimenti del settore, tra cui il Global Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan nella categoria Retail, il titolo di Fashion and Apparel PLM nel 2016 e il Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan nel 2012. Red Herring ha incluso Centric tra le prime 100 società al mondo nel 2013, 2015 e 2016.

Centric è un marchio registrato di Centric Software. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi dei rispettivi proprietari.