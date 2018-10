11 ottobre 2018- 15:22 Worldpay estende i pagamenti in tempo reale a oltre 50 paesi

- Nuove soluzioni di pagamento e una copertura globale più vasta migliorano l'esperienza del cliente in un'economia che diviene sempre più condivisa

Worldpay, Inc., uno dei leader globali nel settore dei pagamenti, ha annunciato il lancio di nuove soluzioni di pagamento dinamiche che offrono ad aziende e-commerce multinazionali più opzioni di scelta per il pagamento transfrontaliero verso partner e clienti, rapidamente e in tutta semplicità.

Le soluzioni di pagamento dinamiche di Worldpay sono una combinazione tra la soluzione potenziata Worldpay Bankout, che ora include 154 destinazioni di pagamento diretto invece che solo 65, e Worldpay FastAccess, abilitata da Visa Direct Visa Direct è la piattaforma di pagamento in tempo reale Visa che sfrutta la portata globale del circuito per trasformare i pagamenti per le aziende e i consumatori.

Grazie alla versatilità di queste soluzioni di pagamento, partner e clienti non dovranno più aspettare giorni prima di ricevere pagamenti o rimborsi: ora potranno infatti ottenerli quasi in tempo reale tramite carte, mobile wallet o direttamente in un conto bancario locale.

Bankout è la soluzione ideale per le aziende che necessitano di effettuare una grande quantità di pagamenti globali a clienti o fornitori o per conto di questi. Grazie a 89 nuovi mercati locali, Worldpay può ora offrire alle aziende pagamenti transfrontalieri senza problemi in valuta locale, eliminando così le spese legate alla necessità di eseguire numerosi bonifici esteri.

Con i pagamenti dinamici, inoltre, le aziende possono effettuare pagamenti con la carta quasi in tempo reale o entro 30 minuti al massimo L’effettiva disponibilità di fondi varia in base all’istituto finanziario. Visa ha annunciato che in Europa gli istituti che emettono le carte dovranno abilitare i pagamenti istantanei entro ottobre 2018. . Forte del lancio dello scorso anno negli Stati Uniti Comunicato stampaU.S.A., FastAccess è ora disponibile anche per i clienti Worldpay in più di 50 nuovi mercati in Europa e Asia.

Un ampio ventaglio di settori trae vantaggio da queste nuove soluzioni di pagamento flessibili. Per esempio, le aziende e i marketplace del settore viaggi e turismo possono effettuare pagamenti ai fornitori degli alloggi o ai viaggiatori in svariati paesi e valute locali; le aziende del settore dei videogiochi possono consentire ai clienti pagamenti quasi istantanei; le compagnie assicurative possono abbattere i costi sostituendo gli assegni locali con bonifici bancari; infine i marketplace possono permettere ai venditori indipendenti di ottenere i fondi più rapidamente.

Shane Happach, vicepresidente esecutivo e direttore di Global Enterprise eCommerce presso Worldpay, Inc., ha dichiarato: «Il numero di aziende che inviano pagamenti transfrontalieri a costi inferiori sta aumentando sempre di più: per questo motivo, la possibilità di inviare pagamenti più rapidi ai consumatori e pagamenti a un prezzo contenuto a esercenti e fornitori diventerà un fattore di differenziazione concorrenziale. Si stima che entro il 2025 la sharing economy genererà entrate a livello europeo per un valore superiore a 80 miliardi di euro e faciliterà transazioni per un valore pari a quasi 570 miliardi di euro https://www.pwc.co.uk/issues/megatrends/collisions/sharingeconomy/future-of-the-sharing-economy-in-europe-2016.html

Alla base di tutto questo ci sono pagamenti facili, trasparenti e sicuri, che si possono effettuare tramite carta, mobile wallet o trasferimento bancario, in qualsiasi valuta e in tutto il mondo.»

Chi è Worldpay Worldpay, Inc. (NYSE: WP; LSE: WPY) è un'azienda leader nel settore della tecnologia dei pagamenti, in grado di sostenere un omnicommerce globale integrato. Worldpay, in qualità di azienda leader nel settore e dotata di una piattaforma di tecnologia integrata senza pari, offre ai clienti una gamma completa di prodotti e servizi su scala mondiale, distribuiti da un unico fornitore.

Ogni anno Worldpay elabora oltre 40 miliardi di transazioni tramite più di 300 metodi di pagamento in 146 paesi e 126 valute. La strategia di espansione dell'azienda prevede l'ampliamento della presenza in mercati, settori e segmenti di clienti con elevato potenziale di crescita, compresi l'e-commerce globale, i pagamenti integrati e il B2B.

Worldpay, Inc. è nata nel 2018 dalla fusione tra i numeri uno nel settore della gestione dei pagamenti rispettivamente negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Worldpay, Inc. è quotata come "WP" alla Borsa di New York e "WPY" alla Borsa valori di Londra. Venite a trovarci sul nostro sito www.worldpay.com/global