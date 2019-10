30 ottobre 2019- 14:54 X factor 13: i Booda favoriti dopo il primo live

(Roma, 30 ottobre 2019) - IL PUBBLICO SCOMMETTE SU EUGENIO CAMPAGNA, 32% preferenze

Vincente X Factor 13

Come sempre X Factor trasforma i telespettatori in critici musicali e la visione collettiva scatena la corsa al pronostico. L’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) rileva una differenza di vedute tra esperti quotisti e appassionati. Se per i primi i favoriti alla vittoria finale sono i Booda, il pubblico sta convergendo su Eugenio Campagna con il 32% delle preferenze, al momento l’artista più pronosticato su Eurobet. Possibile outsider e al momento al terzo posto tra i favoriti c’è Sofia Tornambene, in arte Kimono, che raccoglie il 16% delle preferenze del pubblico.

Vincente categoria

I pronostici all’interno delle diverse categorie sembrano offrire dei favoriti netti, vedremo settimana dopo settimana se le scelte dei giudici e le prestazioni dei cantanti confermeranno i pronostici. Curiosamente i Booda, in pole per la vittoria finale, sono quelli che hanno la quota più alta tra i favoriti della propria categoria (1,35) segno che la competizione non è così scontata tra i “Gruppi”. Nettamente favorito è invece Campagna tra gli “Over” (1.15), Kimono tra le “Under Donne” (1.25) e Davide Rossi tra gli “Under Uomini” (1.30). Il pubblico invece concentra le sue preferenze su le “Under donne”, che vede vincenti per il 44%, seguite dai “Gruppi” con il 28%, gli “Over” con il 19% e gli “Under Uomini” con il 9% che in questa edizione sembrano rappresentare stabilmente la categoria fanalino di coda.

Giudice vincente

L’Osservatorio Eurobet ha studiato anche le prospettive dei giudici, con Samuel che è sia favorito per la vittoria finale grazie alla presenza nella sua squadra dei Booda ma curiosamente anche il secondo nei pronostici tra i giudici destinati a rimanere senza cantanti prima degli altri. Destini agli antipodi per Malika Ayane - decisamente la prima indiziata a fare solo da spettatrice - e la coppia Mara Maionchi e Sfera che forse per la simpatia mostrata in queste prime puntate o la qualità della loro squadra sembrano destinati a non vivere l’onta di rimanere senza concorrenti.

In questo caso gli appassionati condividono la fiducia in Sfera e Mara Maionchi, in testa alle scelte per il giudice vincente praticamente appaiati rispettivamente con il 32% e il 31% delle scelte. Più indietro Malika Ayane con il 26% e decisamente staccato Samuel con appena l’11% delle scelte.

Prossima puntata

In attesa del Live della seconda puntata in calendario per giovedì alle 21 si registrano le prime scommesse su chi lascerà il palco definitivamente. Secondo gli esperti il candidato numero 1 è Enrico Di Lauro che dopo essersi salvato solo al ballottaggio nella prima puntata non sembra avere la forza per riscattarsi. A seguire i Sierra e Davide Rossi, un altro “Under uomo”, non proprio una buona notizia per Malika Ayane.

Non troppo diverso l’orientamento del pubblico con il più pronosticato che è sempre Enrico Di Lauro con il 57%, seguito da Giordana Petralia 22% e Lorenzo Rinaldi 14%, ancora un concorrente della categoria “Under uomo”.

Osservatorio Eurobet

L’Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l’obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

www.eurobet.it

