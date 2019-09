12 settembre 2019- 12:30 X FACTOR, GLI APPASSIONATI PUNTANO SU MAIONCHI GIUDICE VINCENTE

(Roma 12 settembre 2019) - X FACTOR:GRANDE FIDUCIA IN MARA MAIONCHI, PREFERITA DAL 76% DEGLI ITALIANI COME GIUDICE VINCENTE ULTIMO SAMUEL CON APPENA IL 2% LA CATEGORIA PIÙ PROMETTENTE LE UNDER DONNE CHE HANNO RACCOLTO IL 52% DELLE PREFERENZE

Parte una nuova stagione di X Factor e secondo quanto rilevato dall’Osservatorio Eurobet gli appassionati hanno già le idee molto chiare. Nonostante le quotazioni per il giudice vincente siano tutte a 3.75 (in attesa dell’abbinamento con i concorrenti), le preferenze degli appassionati sono marcatamente a favore di Mara Maionchi che ha raccolto il 76% delle giocate. Decisamente staccati Malika Ayane con il 16%, Sfera Ebbasta col 6% e Samuel con appena il 2%.

Per la Maionchi è la conferma di quanto avvenne lo scorso anno quando all’esordio del programma e senza indizi sui cantanti, era in testa alle preferenze con il 57% della raccolta totale. Il fatto di essere l’unico giudice con una precedente esperienza ha probabilmente rafforzato la convinzione che la squadra allenata da lei vedrà il vincitore tra le sue fila.

Tra le categorie le preferenze stanno andando con molta decisione su Under Donne scelte dal 52% degli appassionati seguite dai Gruppi, dagli Over e dagli Under Uomini che sono all’ultimo posto.

Nel corso del programma saranno ancora di più le possibilità di cimentarsi con le proprie capacità di talent scout.

Dal 12 settembre si potrà scommettere sulla possibilità che siano vincenti i cantanti che diventeranno “di tendenza” durante le audizioni mentre con l’inizio del live, dal 31 ottobre, oltre a poter prevedere il concorrente eliminato nella puntata saranno introdotti 3 gruppi con 4 concorrenti ciascuno e si potrà puntare sul migliore del singolo gruppo ma anche cimentarsi nel “TESTA A TESTA” dovendo indovinare chi si classificherà primo tra varie coppie di artisti.

