X Factor: Maneskin sempre più favoriti ma Enrico Nigiotti lancia la sfida

12 dicembre 2017- 18:26

(Milano, 12 dicembre 2017) - Alla vigilia della serata finale, la vittoria del gruppo romano scende a 1,40 - Il cantautore della Maionchi scala la lavagna, passando in una settimana da 8,00 a 4,00 - Chiudono Lorenzo Licitra a 5,50 e Samuel Storm a 6,50.

Milano, 12 dicembre 2017 - L'ultimo atto è una sfida a quattro, in onda giovedì sera, e nelle valutazioni dei quotisti SNAI c'è un grande favorito seguito da tre outsider. Il candidato principale alla vittoria di X-Factor 2017 è il gruppo romano dei Maneskin, passato dall'1,55 della scorsa settimana a 1,40. Quota bassa, giustificata dal successo di pubblico ottenuto dalla band preparata da Manuel Agnelli e dal suo leader, Damiano David. Il loro singolo "Chosen", nella settimana d’uscita, si è piazzato al secondo posto della classifica singoli FIMI e su Youtube è stato visto un milione e mezzo di volte. Secondo in lavagna, Enrico Nigiotti, cantautore della squadra di Mara Maionchi, che ha destato ottima impressione in semifinale, tanto da scendere in quota da 8,00 a 4,00. Percorso inverso per il tenore pop Lorenzo Licitra (anche lui della squadra della Maionchi), che vede allontanarsi la vittoria, salendo da 4,00 a 5,50. Chiude a 6,50 Samuel Storm, speranza di Fedez, che più volte ne ha esaltato il timbro vocale. La scorsa settimana era a 8,00.

I giudici - Il traino dei Maneskin non può che rendere Manuel Agnelli favorito nella scommessa sul giudice vincente, a 1,40 su SNAI. Mara Maionchi, con due concorrenti ancora in gara, segue a 2,30. Minori le speranze di Fedez, aggrappato al suo Samuel Storm, a 6,50. Fuori dai giochi Levante, rimasta senza concorrenti in gara.

