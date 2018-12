11 dicembre 2018- 18:08 Xiamen Airlines apre la tratta diretta Parigi - Fuzhou

- 3 voli a settimana - Durata del volo: 13 ore e 25 minutiLa tratta Parigi - Fuzhou offre 3 voli a settimana (MF825 & MF826) ogni Martedì, Giovedì e Domenica, collegando le due città in sole 13 ore e 25 minuti. Parte da Parigi alle 13:30 (GMT+8) con arrivo a Fuzhou attorno alle 7.30 del mattino successivo. Il volo di ritorno parte alle 00:30 dal Changle International Airport (FOC) di Fuzhou, con atterraggio a Parigi alle 06:55.

Xiamen Airlines estende l'operatività a 9 città metropolitane Europee, tra le quali Londra, Atene, Praga, Madrid e Barcellona, grazie ad alleanze con Air France, Czech Airlines ecc. I passeggeri in Europa possono adesso viaggiare nelle principali destinazioni Cinesi e del Sud Est asiatico con i servizi di transito diretto della Xiamen Airlines.

L'esperienza del Boeing 787 Dreamliner e della cucina classica cinese-occidentale.La tratta è operata da Boeing 787 Dreamliner. I passeggeri possono godere di più spazio per le gambe, finestrini più larghi e luci LED dinamica che diminuiscono il jet lag. I sedili della business class e prima classe sono reclinabili a 180 gradi, per un miglior riposo durante i tragitti lunghi. Inoltre, l'esperienza è arricchita da Wi-Fi durante il volo, sistema di entertainment, shopping duty-free, e premi per i soci.

Il pasto a bordo include influenze culturali da Parigi e Fuzhou.

L'opzione occidentale "Love of Paris" è stata pensata da Angelo Faoro Marino, executive chef di Wyndham Destinations. L'antipasto è mousse di foie gras cotto sotto vuoto. Il piatto principale è filetto di agnello Australiano cucinato alla "Chevalier", un Bordeaux Chateau Beychevelle e la tipica soupe à l'oignon. Il dessert è una torta al cioccolato fondente accompagnato da un vino Chateau Soutard.

L'opzione Cinese "Charm of Rong-City (Fuzhou)" si ispira alla cucina locale, il culto del tè e i punti panoramici della città. L'antipasto è carne marinata con il tè accompagnata da una zuppa di costoletta, anch'essa aromatizzata al tè. Il piatto principale è una spigola con peperoncino a pezzi e costolette Da-Hong-Pao aromatizzate al tè. Il dolce è un dessert al tè Jasmine. Ogni boccone porta i passeggeri tra la storia e le leggende di Fuzhou, passionale o gentile, vivace o tranquilla.

Xiamen Airlines Accelera la GlobalizzazioneLa Xiamen Airlines è la prima compagnia aerea moderna in Cina. Fondata nel 1984 con un prestito di 5000RMB, è diventata la quinta più grande compagnia aerea dopo 34 anni di crescita costante, ed è l'unica compagnia aerea che ha generato profitto per 31 anni consecutivi. È spesso citata come "l'emblema dell'aviazione civile Cinese".

Negli anni, Xiamen Airlines ha investito molto in sicurezza e qualità del servizio. Votata come "Miglior Compagnia Aerea" per 6 anni di fila dai passeggeri cinesi, Xiamen Airlines ha vinto il premio "China Quality" a Marzo 2016, la prima nell'industria dei servizi, e l'unica compagnia aerea ad aver vinto il premio.

Dal 2015, Xiamen Airlines ha lanciato nuove tratte intercontinentali che connettono l'Europa, il Nord America e l'Oceania. Da Xiamen e Fuzhou, i passeggeri possono raggiungere facilmente le maggiori destinazioni in Cina, Hong Kong, Taiwan, Macau e il Sud Est Asiatico.

Contatto: marketing@clubonemedia.com

