10 giugno 2019- 11:48 Your New Self, leader in Medicina e Chirurgia Estetica, acquisisce la compagnia ceca Estheticon

- BARCELLONA, Spagna, 10 giugno 2019 /PRNewswire/ -- Your New Self SL, proprietaria del portale Guidaestetica.it, acquisisce l'impresa Estheticon compiendo un passo in avanti verso la sua espansione internazionale. Con questa acquisizione, la compagnia, con sede a Barcellona, arriva a posizionare la sua presenza in 15 paesi, tra cui i principali sono: Italia, Spagna, Francia, Germania, Messico, Brasile, Argentina, Cile, Colombia, Repubblica Ceca e Polonia.

L'acquisizione rafforza la leadership di Your New Self in mercati come Francia o Italia, oltre a "accelerare la crescita in Germania e facilitare l'ingresso in mercati come Polonia o Repubblica Ceca" sottolinea José Luis Ferrer, CEO della compagnia.

Da parte sua, Pavel Hilbert, CEO di Estheticon ha rimarcato l'importanza dell'operazione per entrambe le imprese: "l'unione di Your New Self ed Estheticon ci permetterà di ampliare i servizi che offriamo ai nostri utenti."

Le cifre derivanti dall'unione delle due imprese sono significative: più di 5 milioni di utenti al mese e 40.000 centri e dottori registrati. I due portali condividono lo stesso obiettivo: avvicinare gli utenti alla chirurgia e alla medicina estetica attraverso storie reali.

Alcuni dei servizi principali che offre Guidaestetica sono l'ambulatorio online, dove più di 5.000 dottori rispondono alle domande dei pazienti e l'indice di centri e medici estetici, che si vedranno rafforzati dall'incorporazione di Estheticon.

Anche il target di utenti dei due portali coincide: persone tra i 30 e 45 anni, in maggioranza appartenenti al sesso femminile e alla classe media o medio-alta. Tra i trattamenti più richiesti troviamo la mastoplastica additiva, la rinoplastica, il ringiovanimento del viso o la micropigmentazione.

L'unione delle due imprese è un'opportunità, sia per gli utenti che per i dottori, per accedere a un mercato che diventa sempre più globale.

Su Your New Self

Your New Self è il portale di chirurgia e medicina estetica leader in Europa e America Latina. Dispone di più di 28.000 centri in tutto il mondo, ed è presente in 9 paesi: Italia, Spagna, Francia, Messico, Brasile, Argentina, Cile, Colombia e Germania.

L'obiettivo della comunità di Guidaestetica.it è che gli utenti trovino rapidamente e in un unico posto tutte le informazioni di cui hanno bisogno prima di un'operazione o un trattamento estetico: foto dei prima e dopo, testimonianze, articoli, video, dottori, consigli e prezzi.

Il portale nasce nel 2015 creato da Your New Self e attualmente dispone di 80 impiegati, tra tutti i diversi paesi.

Su Estheticon

Creato nel 2006, l'obiettivo di Estheticon.com è aiutare i pazienti nel momento della scelta di sottoporsi a qualunque tipo di trattamento o intervento estetico e nel scegliere un medico adeguato. L'indice è una fonte affidabile di informazione per gli utenti, offre i contatti degli specialisti, i loro indirizzi, la lista degli interventi che realizzano e i prezzi.

I pazienti possono condividere le loro esperienze e opinioni sui medici e trattamenti e possono trovare risposte alle domande relazionate con la medicina estetica in tutto il mondo. Attualmente è disponibile in 15 paesi, tra cui i più importanti: Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Francia e Italia.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/899537/Your_New_Self_SL_Logo.jpg