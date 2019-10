16 ottobre 2019- 14:42 YouSign: l’azienda specializzata in firma elettronica che semplifica la burocrazia

(Roma, 16/10/2019) - Roma, 16/10/2019 - Quando si parla difirma elettronicacapita ancora che qualcuno sia reticente, dato che ogni nuova tecnologia impiega sempre un certo intervallo di tempo per essere realmente apprezzata. Eppure questa tecnologia rende le transazioni più sicure e offre notevoli risparmi in termini di carta, tempo e denaro. Difatti essa è una procedura informatica per la quale una firma è associata in modo indissolubile e immodificabile ad un documento informatico. Essa è indispensabile per rendere validi e legali contratti e dichiarazioni ed è il metodo più veloce e sicuro per risparmiare tempo, denaro e inutile carta stampata.

Perché preferire la firma elettronica?

Con la firma elettronica è possibile oggi concludere affari a distanza, acquistare, stipulare e svolgere qualsiasi operazione in forma digitale comodamente da casa. Non a caso l’Agenda Digitale Italiana si è impegnata alacremente per snellire i processi burocratici e favorire l’ingresso della firma digitale in qualsiasi aspetto della routine quotidiana. Oggi la firma elettronica è praticamente utile in qualsiasi aspetto della vita pubblica e privata delle persone, come sa bene YouSign, l’azienda fondata da Luc Pallavidino e Antoine Louiset in Francia nel 2013 e che oggi ha all’attivo milioni di accordi firmati da imprese in tutto il mondo. Al team di professionisti si aggiungono sempre nuove figure specializzate per crescere e potenziare i sistemi di sicurezza ed efficienza in qualità di Leader Europeo nel mercato della firma elettronica.

La crescita di YouSign è emblematica di questo grande cambiamento

Si pensi solo che il mercato della firma elettronica è cresciuto di oltre un miliardo di dollari sono nel 2018 e continuerà ad avere un tasso di crescita del 30% ogni anno per i prossimi dieci anni a venire. In Europa, dove vige il regolamento eIDAS gli stati membri stanno adattando le loro leggi interne per rendere legali e riconosciute le firme elettroniche in qualsiasi contesto della vita privata e pubblica. Per questo il mercato si sta specializzando e offre soluzioni innovative per stare al passo con i tempi che, nel digitale, corrono più veloci che mai. Non a caso si sono affidati a YouSign aziende del calibro di Cisco, Admiral Group e Chrysler.

Il futuro è già qui

L’azienda offre una infrastruttura tecnica solida e altamente specializzata grazie alla conduzione dei suoi due fondatori che sono continuamente motivo di ispirazione per chi entra a far parte del team YouSign. Dopotutto con l’entrata in vigore delle nuove norme in materia di privacy, il GDPR, dobbiamo ripensare i nostri modi di concludere affari, acquisti e contratti con un meccanismo semplice, veloce e più sicuro di una classica firma tradizionale troppo facilmente plagiabile. La firma digitale offre ampie prospettive di sicurezza e di tutela oltre ad essere un sistema infallibile e utile al pianeta.

