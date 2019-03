6 marzo 2019- 19:30 ZTE annuncia il primo smartphone flagship 5G al MWC 2019

- BARCELLONA, Spagna, 6 marzo 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), importante provider internazionale di telecomunicazioni e soluzioni tecnologiche enterprise e consumer per l'internet mobile, ha annunciato oggi il primo smartphone flagship 5G, il ZTE Axon 10 Pro 5G. In collaborazione con vettori leader globali, come China Unicom, Elisa e Hutchison Drei Austria, l'ultimo arrivato nella serie di premium flagship Axon di ZTE dovrebbe essere disponibile in Europa e Cina nella prima metà del 2019.

Progettato con la piattaforma di punta Qualcomm® Snapdragon™ 855 Mobile a fianco del modem Snapdragon X50 5G ed un Performance Engine IA, il ZTE Axon 10 Pro 5G supporta il sub 6G e porta ai consumatori un'esperienza utente del tutto nuova, esperienze video e giochi estremamente veloci. L' Axon 10 Pro 5G presenta anche un design elegante, impronta digitale su display più veloce e concisa e audio straordinario, mentre le sue capacità di ottimizzazione grafica Axon Vision offrono al consumatore foto e video incredibili.

"I terminali sono una parte importante del layout end-to-end ZTE delle applicazioni 5G. Insieme al lancio commerciale del primo network 5G al mondo, ZTE pionierizza il lancio del primo smartphone flagship 5G, che combina perfettamente le tecnologie core 5G con un'esperienza utente veramente unica," ha detto Xu Feng, AD di ZTE Mobile Devices. "ZTE Mobile Devices è impegnata in continue innovazioni incentrate sul consumatore, volte a fornire valide esperienze smart 5G agli utenti sotto scenari applicativi articolati, stabilendo un ecosistema di dispositivi smart 5G e prodotti IoT."

Le tecnologie core 5G realizzano esperienze più veloci che mai

Gli ingegneri ZTE hanno risolto una gran varietà di difficoltà tecniche inerenti alle innovazioni 5G, come la compatibilità elettromagnetica, il design dell'antenna, il consumo energetico e la dispersione di calore nel processo di sviluppo del flagship 5G. Ad esempio, ZTE ha usato un modello corrispondente al consumo energetico totale e temperatura di superficie ed ha migliorato con successo la dispersione di calore applicando una tecnologia di liquido di raffreddamento e materiali termici compositi a cambiamento di fase.

L'ultimo arrivato della serie dei premium flagship Axon di ZTE implementa anche un design di antenna full-band totalmente sviluppato in proprio per raggiungere la piena copertura di 2G/3G/4G/5G ed una performance di sistema effettivamente migliorata riducendo l'interferenza di segnale. In più, lo smartphone Axon 10 Pro 5G di ZTE applica un'antenna slot rivoluzionaria e architettura di antenna regolabile per assicurare il miglior segnale RF identificando automaticamente lo scenario di utilizzo dell'utente. Inoltre, ZTE adotta la soluzione Smart SAR per ridurre intelligentemente le radiazioni elettromagnetiche e limitare al minimo il danno al corpo umano pur garantendo il segnale.

Infine, il flagship smartphone 5G di ZTE offre avanzamenti significativi sia in dimensione che spessore, in confronto ad uno smartphone 4G, adottando un gran numero di piccoli componenti sotto un layout estremamente accurato ed integrato a "sandwich".

Performance engine IA alimentato da 5G

Per offrire ai consumatori esperienze utente più veloci e più smart, il performance engine IA di nuova generazione ZTE fornisce al consumatore la capacità di svolgere con sicurezza più compiti contemporaneamente attraverso la regolazione automatica di CPU, GPU, RAM e ROM usando algoritmi IA. Insieme al suo potente microprocessore di punta, il Qualcomm® Snapdragon™ 855 Mobile Platform con il modem Snapdragon X50 5G, i consumatori ricevono un'esperienza utente di alta qualità su una rete 5G, comprese velocità maggiore, latenza più bassa e banga larga. Inoltre, l' Axon 10 Pro 5G di ZTE applica l'IA per offrire un'ampia gamma di funzioni migliorate come l' incredibile tripla-cam IA, motion capture IA, riconoscimento scene IA, regolazione luminosità ritratto IA, apprendimento del comportamento utente IA e IA ovunque.

ZTE sta conducendo test sui terminali 5G ed è in cooperazione con vettori primari in 8 paesi nel mondo. ZTE Mobile Devices continuerà ad accelerare il processo di commercializzazione del terminale 5G collaborando coi partner globali.

Informazioni su ZTE

ZTE è un provider di sistemi avanzati di telecomunicazioni, dispositivi mobili, e soluzioni di tecnologia enterprise rivolte a consumatori, vettori, aziende e clienti del settore pubblico. Come parte della strategia di ZTE, l'azienda è impegnata a fornire ai clienti innovazioni integrate end-to-end per offrire eccellenza e valore là dove il settore delle telecomunicazioni e quello dell'informatica convergono. Quotata alle borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azione H: 0763.HK / codice azione A: 000063.SZ), i prodotti e servizi di ZTE sono venduti ad oltre 500 operatori in più di 160 paesi. ZTE reinveste il 10 percento del proprio fatturato annuo a ricerca e sviluppo ed ha posizioni di leadership in organizzazioni internazionali regolatorie. ZTE è impegnata nella responsabilità sociale ed è membro del Global Compact delle Nazioni Unite. Per maggiori informazioni, si prega di visitare www.zte.com.cn.

