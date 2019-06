28 giugno 2019- 07:23 ZTE dimostrerà la sua preparazione a tutto tondo per l'uso commerciale del 5G end-to-end all' MWC Shanghai 2019

- ZTE si focalizzerà sul principio di "abilitare la rete 5G con quattro semplici operazioni aritmetiche – addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione" e presenterà gli ultimi risultati e serie di terminali 5G nei campi delle soluzioni 5G end-to-end, copertura totale 5G&4G, utilizzo commerciale 5G, intelligenza di rete IA, network on-demand, ecologia aperta 5G e applicazioni industriali coinvolte. ZTE lancia un messaggio al mondo: è pronta per il pieno uso commerciale nell'era 5G end-to-end.

ZTE è impegnata a costruire un network ideale 5G per gli operatori aderendo al principio di "addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione".

Sottrazione: puntando a costruire un "network super semplice," il sito minimizzato UniSite fornisce soluzioni differenziate di corrispondenza per vari scenari, come aree urbane densamente popolate, spazi indoor, strade di grande traffico, aree urbane generali e gallerie dei treni ad alta velocità. La Ultra-band Radio (UBR) integra tre bande di frequenza mainstream: 900 M, 1800 M e 2100 M, così che il numero di attrezzature del sito sia ridotto di due terzi. Abbinata al combinatore integrato RRU, l'antenna singola può fornire l'impiego nel sito di banda multi-frequenza Sub3GHz in 2/3/4/5G per raggiungere il più semplice impiego dell'antenna.Orientata alla coesistenza di lungo termine e all'evoluzione integrata del 4/5G, la prima stazione base del settore a supportare sia il dual-mode 4/5G che il dual-mode 5G NSA&SA diventa realtà. Inoltre, un set di reti hardware tri-modali aiuta l'operatore a raggiungere lo sviluppo di lungo termine.Inoltre, per andare incontro alle richieste di condivisione e co-costruzione da parte degli operatori, la stazione base a banda larga dual-200 MHz e elevata integrazione viene lanciata per far risparmiare sull'investimento totale di rete e accelerare l'uso commerciale del 5G.Per integrare l'architettura di rete in una sola e semplice, ZTE ha lanciato una piattaforma IT BBU all-standard a capacità elevatissima, che supporta l'integrazione multi-modale di rete e l'evoluzione di lungo termine con la banda base più semplice. Anche il primo Common Core commerciale 5G del settore è presentato da ZTE. Supporta la piena integrazione 2/3/4/5G/fissa e l'accesso pieno, 3GPP R15 SA ed NSA, e fa risparmiare il 40% dell'investimento all'operatore.

Inoltre, è stato costruito un network di trasporto semplificato e flessibile. I livelli della rete sono semplificati con prodotti tutto in uno altamente integrati. L'architettura a protocollo tradizionale è semplificata da sei strati a quattro così che l'erogazione del servizio sia implementata rapidamente. Varie tecnologie innovative di automazione di rete sono impiegate per raggiungere una localizzazione veloce del guasto.Il chip 3-in-1 sviluppato in proprio integra FlexE, NP (Network Processor) e SA (Switching Access) per ridurre il consumo energetico dell'apparecchiatura di oltre il 40% per Gbit. Addizione: +MEC per raggiungere il limite di attivazione; +IA per aggiungere intelligenza alla rete. Il MEC di ZTE supporta l'accesso integrato a reti fisse e wireless, così come sistemi multipli 4G/5G/WiFi che forniscono capacità di rilevamento open wireless per le applicazioni industriali 5G. La piattaforma cloud dual-core migliora grandemente l'utilizzazione delle risorseLa serie completa di server MEC di ZTE può essere adattata a diversi scenari applicativi, e supporta l'accelerazione hardware per soddisfare i requisiti di bassissima latenza e banda larghissima di servizi edge e riduce il consumo di risorse CPU ed esigenze di ingombro.Le serie di motori IA sviluppati da ZTE è stata applicata in pieni scenari 5G per raggiungere il zero touch, la localizzazione veloce del guasto e auto-ottimizzazione di rete, come anche l'abilitazione del network wireless autonomo ed evoluto basato su IA. Divisione: per realizzare il riutilizzo della rete, ridurre i costi di costruzione del network e O &M, ridurre le versioni applicative di errore e aumentare la velocità di connessione, ZTE fa pieno uso del network slicing. Lo store di affettatura 5G di ZTE può essere personalizzato e adattato on demand. Ha la capacità di servire molteplici clienti verticali allo stesso tempo, ed abilita migliaia di servizi in un'unica rete. Moltiplicazione: il network 5G è moltiplicato dall'industria verticale. Combinata con IA, cloud computing, big data, edge computing e Internet delle Cose, il 5G è applicato a tutti i settori verticali per espandere il nuovo oceano blu dei servizi 5G.

Con il tema delle licenze commerciali 5G in Cina, ZTE e i tre maggiori operatori hanno pienamente iniziato la costruzione di rete. Al MWC Shanghai 2019, ZTE esporrà molteplici tecnologie 5G negli stand di tre grandi operatori, come la dimostrazione MIMO multi-utente in pieno ambiente di rete commerciale 5G, la dimostrazione video 5G mmWave 16-channel 4K HD, guida remota automatizzata, controllo remoto preciso con robot, comunicazione olografica 5G+AR ed interazione nello spazio virtuale, e i telefoni 5G di vari brand che fanno giochi in cloud sulla base di apparecchiature commerciali ZTE della nuova interfaccia aerea 5G.

Fuori dal padiglione della fiera, ZTE porterà esperienze di servizi agevoli, come il live broadcast 8K VR e 16 canali di video HD. Anche il centro R&S ZTE di Shanghai aprirà ai clienti per una visita guidata. Si focalizzerà su sei applicazioni industriali 5G cruciali, tra cui una trasmissione live 5G+8K estremamente nitida, analisi video 5G a tutto tondo, robot che pattugliano il 5G, controllo smart dell'acqua 5G, piattaforma AR di classe VR (educazione) e sviluppata in proprio, in attesa che i clienti si imbarchino per il viaggio dell'innovazione 5G.

Inoltre, ZTE metterà in mostra per la prima volta una serie di terminali 5G diversificati, tra cui lo smartphone 5G, il router indoor 5G, router outdoor 5G, router mobile Wi-Fi 5G, Ethernet Box 5G, modulo 5G e così via al MWC Shanghai 2019.

ZTE è impegnata a spingere la trasformazione digitale dell'intero settore e alimentare la connettività intelligente. Il ZTE Axon 10 Pro 5G e il ZTE 5G Indoor Router MC801 permettono ai consumatori di acquisire incredibili esperienze 5G AR, giochi in cloud, video 4K e velocità ultra-rapide, così come live broadcast 5G+8K estremamente nitido, analisi video 5G a tutto tondo, robot di pattugliamento del 5G , sistema di cooperazione remoto cloud XR, classe VR (educazione) e più incoraggianti scenari applicativi industriali sotto una rete 5G al MWC Shanghai 2019, che presentano l'esperienza internet mobile aggiornata sulla base della copertura piena, ampia connessione e bassa latenza nell'era 5G.

Nello stesso tempo, ZTE sta impiegando il suo portafoglio IoT progettato su tre categorie verticali "individui, veicoli e case". Il portafoglio disegna il quadro futuro della vita più smart per sicurezza personale, casa e viaggi intelligenti, tracciamento dei veicoli e dei beni, assistenti voce, mesh routers, T-Box, soluzioni di rete auto C-V2X (veicolo a qualsiasi cosa cellulare) e molto altro.

Il ZTE Axon 10 Pro 5G è stato annunciato in Cina, Germania, EAU, Finlandia e Austria nella prima metà del 2019. E' ora disponibile in Finlandia e negli Emirati Arabi. Insieme alle concessioni delle licenze 5G in Cina, il ZTE Axon 10 Pro 5G sarà presto disponibile per i consumatori in Cina a luglio.

Inoltre, al panel ufficiale dell' MWC Shanghai, ZTE condividerà le proprie opinioni sul come raggiungere una situazione win-win nell'era del 5G attraverso l'innovazione 5G, e sui terminali 5G, nuova energia, applicazioni innovative 5G MEC, un modello di business ed operazioni di network slicing 5G, 5G che abilita IA e strategie di costruzione di rete 5G.

Il 26 giugno alle 14:30, al Kerry Hotel di Pudong, ZTE terrà il 5G Industry Development Summit Forum per discutere la collaborazione di settore 5G con organizzazione del settore, operatori e partners industriali, in una gara a promuovere la tecnologia e l'innovazione applicativa 5G.

Impegnata a promuovere l'utilizzo commerciale del 5G, ZTE ha cooperato con più di 60 operatori del 5G nel mondo. ZTE ha più di 200 partner strategici che vanno da produzione intelligente, nuovi media, Internet dei veicoli, e griglia smart. Pienamente capace di fornire soluzioni 5G end-to-end, ZTE è pronta a lavorare a stretto contatto con partner del settore per promuovere attivamente applicazioni di servizio e pratiche 5G, per facilitare la trasformazione digitale delle industrie verticali.

