14 agosto 2019- 09:19 ZTE e China Mobile alimentano il primo eventi sportivo 5G in Cina con le soluzioni 5G Live TV

- Offrire un'esperienza visiva innovativa e multi-angolo per i secondi Giochi della Gioventù Nazionali

SHENZHEN, Cina, 13 agosto 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), importante provider internazionale di telecomunicazioni, soluzioni di tecnologia enterprise e consumer per l'internet mobile, ha annunciato oggi che ZTE e la filiale dello Shanxi di China Mobile trasmetteranno i 2° Giochi della Gioventù cinesi con soluzioni integrate 5G Live TV. Con le tecnologie 5G di ZTE largamente adottate per raccolta video, editing, broadcasting e trasmissione del live streaming dei 2° Giochi della Gioventù Nazionali, questo è il primo evento sportivo in 5G in Cina.

La soluzione di ZTE Digital Intelligent Indoor System 5G-QCell copre molteplici siti dell'evento, compreso lo stadio principale. Questa soluzione offre un'esperienza visiva innovativa fornendo al pubblico tre diversi scenari 5G, quali visioni multi-angolo, zoom flessibile e punto di vista libero, soddisfacendo pienamente le esigenze personalizzate degli spettatori quando guardano i giochi.

Supportata da tecnologie come MEC e coding a bassa latenza, le soluzioni 5G Live TV di ZTE riducono la latenza live end-to-end a meno di un secondo, così che il pubblico a casa possa fruire dei giochi in tempo reale.

Inoltre, per mezzo di tecnologie di produzione video e playback leader di settore, gli spettatori in loco possono godere di un'esperienza visiva speciale sulla APP live streaming multi-angolo.

In più, gli abbonati IPTV della filiale dello Shanxi di China Mobile possono anche accedere ai giochi dal vivo in tempo reale con UHD multi-angolo sulla piattaforma IPTV, e guardare i giochi in alta definizione da quattro diversi angoli di visuale, fornendo così agli abbonati un'esperienza visiva personalizzata.

Intanto, ZTE fornirà la soluzione di utilizzo 5G-QCell per la futura capacità di espansione di rete e nuove funzioni di servizi, come MEC e LBS(Location Based Services). Ad agosto, ZTE ha spedito oltre 80.000 prodotti 5G QCell nel mondo.

Nel maggio 2019, ZTE ha firmato un accordo di cooperazione strategica con l'Ufficio per lo Sport della provincia dello Shanxi, la stazione Radio-TV dello Shanxi e la filiale dello Shanxi di China Mobile, in uno sforzo per creare un'esperienza live streaming unica per i primi giochi sportivi nazionali in 5G della Cina.

L'applicazione delle soluzioni 5G Live TV ai 2° Giochi della Gioventù Nazionali segna un grande esempio per i futuri live streaming di eventi sportivi. Con l'utilizzo su vasta scala delle reti 5G e il potente sviluppo delle tecnologie video 8K/VR/AR, ZTE continuerà a promuovere la commercializzazione del 5G Live TV in collaborazione coi partner, esplorando le soluzioni live streaming, le applicazioni del settore e la cooperazione stretta tra gli attori del settore nello scenario 5G.

